BVLGARI 2020城市系列　12款城市藝術腕錶

BVLGARI以九個城市為靈感，推出全新的BVLGARI BVLGARI 2020城市系列腕錶，並找來九位藝術家，為每枚腕錶創作一套12款的插圖，透過一系列的藝術創作，向這些充滿故事的大都會致敬。

BVLGARI BVLGARI腕錶的誕生，源於品牌在1977年製作的100枚用來贈送予VIP顧客的BVLGARI Roma腕錶，這枚腕錶以古羅馬的紀念碑圓柱和硬幣為靈感，圓形黃金錶殼加上刻有「BVLGARI」和「ROMA」字樣的錶圈，充分映示出這個千年古城的深厚歷史，因而大受歡迎，後來更衍生出一個腕錶系列，而多年來系列也沿襲此經典設計，只作出些微修改。

BVLGARI Roma腕錶。(圖片來源：BVLGARI)

至於全新的BVLGARI BVLGARI 2020城市系列，同樣以此經典設計為藍本，在錶圈上鐫刻有 BVLGARI 標誌及羅馬、東京、杜拜、巴黎、倫敦、伊比薩、米蘭、墨西哥城和紐約九個城市其中之一的名字，而41 毫米黑色 DLC 精鋼錶殼內，則搭載著自家製 BVL 191 自動上鏈機械機芯，具時、分、秒和日期顯示，擁有42小時動力儲存，並配有棕色小牛皮及黑色橡膠兩條可換式錶帶。

BVLGARI BVLGARI 2020城市系列將腕錶與藝術創作連結。(圖片來源：BVLGARI)

+ 5 + 4 + 3

這個九個大都會城市不但對BVLGARI的發展擁有深刻意義，也是當今藝術文化的發展重鎮，故此品牌特別邀來九位才華橫溢的年輕藝術家，各自為一個城市創作出12件獨特的藝術插圖，分享他們對這些城市的看法，同時透過此隨每枚City系列腕錶附送的作品集，描繪出品牌與這些城市的聯繫。