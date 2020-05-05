【夏季配搭恤衫術】夏天便要穿花恤衫 如何配搭成熟型佬

曾幾何時男士崇尚低調素色的衣著打扮，正式上班服如此，就算假日外出也以不會過於浮誇。但自從18年突然興起的花恤衫熱潮，令男士對衣著態度大大改觀，從始男士打扮再不甘於平凡。

首先，你要如何挑選一件適合你的花紋恤衫？市面上有太多的選擇，由品質到設計都是你需要考慮到的因素。

1. 盡量挑選能與你衣櫃裡經已擁有的，能輕鬆配搭的同色調顏色。例如粉紅色的花紋恤衫用來襯你已有的卡其chino絕對行不通，所以綠、藍、黑或是紅色的花紋恤衫都是屬於百搭的顏色，不論是用來配襯長褲或是短褲、不同季節皆適合。

2. 其次是甚麼花紋都非常重要，花、雀仔之類的大自然圖案最為合適，但是如果是一些令人費解的圖案則可免則免。

3. 面料非常重要，最好的是絲綢，其次是羊毛或是棉；最便宜的則是聚酯纖維（ Polyester）會比較侷促。要搞清楚，花紋恤衫絕對不屬於正式的裝束。但同時它也不至於只能穿去沙灘的casual打扮，其實它的可塑性相當之高。

五點配襯貼士

要搞清楚，花紋恤衫絕對不屬於正式的裝束。但同時它也不至於只能穿去沙灘的casual打扮，其實它的可塑性相當之高。

－與束繩、百褶長褲配襯，把花紋恤衫塞進褲裡整體感覺已經較dress up。

－與簡單的黑或藍色西裝、biker 褸搭配，能彰顯個性。

－無要穿皮帶 - 大膽的花紋襯衫已經非常搶眼，因此減少皮帶能令整體造型更順眼。

－與運動鞋、oxford或loafer同穿來提升造型。

－白色T恤穿在內是最正宗的著法，但也可以單頭穿解開鈕扣露出胸肌。（如果你有自信的話）

圖片來源：Take Luck Home