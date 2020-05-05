從Marc Ferrero的迷人口紅　延伸出男士欣賞女士恆久不滅的心意

腕錶是一件值得令人著迷及發燒的小玩意，既是一門精密的科學技術，又是祟尚傳統歷史的工藝，更是一件藝術品。所以腕錶與藝術的結合，往往令人神往，甚至是心思寄語的載體。

圖片來源：Hublot

來自瑞士的腕錶品牌Hublot最近就與藝術家Marc Ferrero合作，他擅長Storytelling Art這個形式，其最具代表性的畫作《口紅》就由品牌融入到Big Bang One Click腕錶錶盤之上，除了別具收藏價值，也是送給另一半的心思之選。

藝術品向來除了美學上的吸引力，藝術成分源於概念，而概念來自創意，口紅既是焦點，也突顯出黑白的玄妙，黑白二色象徵唇齒相依的互補關係，更彰顯日與夜的二元性，正如沒有影就突顯不出光，兩者兩輔相乘，宇宙萬物的道都包含在內。

圖片來源：Hublot

Marc Ferrero Lipstick / rouge, 2018 (圖片來源：artsper)

Marc Ferrero擅於色彩運用，也擅於從中說故事，單單是黑白二色就把引人入勝的故事說出來。是次的合作腕錶有兩款限量版，分別只有100枚，每枚均有獨立編號。一款是由緞面拋光精鋼和樹脂製成，搭配漆面表盤和小牛皮內襯橡膠表帶，以白色突顯優雅，而另一款則是黑色陶瓷版。《口紅》畫作由錶盤延伸至錶帶，畫作的主旨是向21世紀女性致敬，展現出當代社會的女主角多才多藝又神秘莫測之感。有時男士們最煩惱的是送給另一半的心意，一切講求心思，把我們欣賞女士的角度寄於腕錶之上，足證這份欣賞與信任的恆久不滅。