黑魂錶魔力來襲！四枚不同層次「黑」的演繹新款高級機械錶

充滿神秘感的深邃暗黑，總帶著無法言喻的獨特魅力，但想要將淡然無光的「黑」玩得精彩，卻是難如登天，因此黑魂腕錶一直也是不少品牌想要征服的範疇。以下四個品牌，各自以自己的方式演繹黑的魅力，當中可有令你折賞的嗎？

BVLGARI Octo Finissimo Automatic Black Ceramic（售價：約$121,500）

(圖片來源：BVLGARI)

出自傳奇設計師Gérald Genta手筆的Octo Finissimo，八角形超薄錶殼上的110道切面影射出充滿立體層次的光影變化，而以陶瓷材質配上啞黑更是將黑色的光之美學臻至極致。腕錶由錶殼、錶盤到指針、刻度、錶冠及錶帶，全都是以噴砂黑陶瓷製成，營造出一股型爆的黝黑魅力。

腕錶搭載自家製BVL 138 超薄自動上鏈機芯，振頻每小時21,600次，具有60小時動力儲存。

Hublot Big Bang GMT All Black Yohji Yamamoto（售價：約$180,000）

(圖片來源：Hublot)

過去曾經多次挑戰黑錶的Hublot，今次找來日本時裝界的黑色宗師山本耀司合作，聯手打造全球限量僅50枚的Big Bang GMT All Black Yohji Yamamoto。由微噴砂黑色陶瓷製成的錶殼、覆以黑色夜光塗層的緞面黑色PVD塗層嵌入式刻度，以至指針、錶盤、橡膠錶帶及摺疊式錶扣，全都是以黑為本，甚至連藍寶石錶鏡，都是以煙燻色藍寶石打造而成，完全貫徹Yohji san的黑色哲學。

腕錶搭載HUB1251 UNICO自動上鏈兩地時間機芯，振頻每小時28,000次，具有72小時動力儲存。品牌於錶盤6時位置鐫刻了Yohji san的簽名，而錶背則刻有「SPECIAL EDITION」及「XX/50」字樣。

Jaquet Droz Grande Seconde Off-Centered Black Jade（售價：$210,500）

(圖片來源：Jaquet Droz)

而素以玩味濃腕錶著稱的Jaquet Droz，就從錶盤材質著手，以開採自澳洲的墨玉打造黑錶。墨玉是軟玉的一種，含有金屬成份，質地極其堅硬，雖然漆黑如墨，然而經長時間拋光後能輝映出閃爍別致的銀色光澤，是非常珍貴的一種寶石。品牌將墨玉以手工打磨至僅1mm厚，以製作經典的偏心大秒針系列腕錶，搭配18K玫瑰金錶殼及指針，全球限量僅88枚。

腕錶搭載JD 2663A.P自動上鏈機芯，1點鐘位置設偏心時分顯示盤，而7點鐘位置則設偏心大秒針顯示盤，振頻每小時28,800次，具有68小時動力儲存。

H. Moser & Cie. Venturer Vantablack Black Hands（白金版售價：$208,000）

(圖片來源：H. Moser & Cie.)

因為一個愚人節玩笑，開啟了H. Moser & Cie.打造這款史上最黑腕錶的故事。納米碳管黑體（Vantablack）是現今世界上最黑的材質，它擁有比人類髮絲細一萬倍的直徑，不但在常溫中不會發射可見光，更會吸收99.965%的光線，過去主要被用於製造天文望遠鏡和紅外線照相機，以及作為軍事裝備的熱迷彩物質。品牌將納米碳管黑體應用在製作冒險者系列腕錶的錶盤，並搭配黑色指針、黑色鱷魚皮錶帶及18K白金或不繡鋼錶殼。

腕錶搭載HMC 804自動上鏈機芯，振頻每小時18,000次，具有72小時動力儲存。