【名牌環保袋】Burberry玩ReBurberry Edit系列　對地球好一點

環保口號人人識講，但身體力行又有多少？近年不斷有奢侈品牌加入環保行列，以再生可持續物料製造特別的服飾系列，履行社會責任之餘更能為品牌增值，最新一名的是Burberry，有請……

早前於世界地球日宣布以ReBurberry Edit命名的系列，是Burberry打正旗號以環保為重點，由可持續物料打造出來的系列，包括有男、女裝以及飾物。當中重點推介的有由漁網、布碎以及工業塑料所製成的專利ECONYL可持續尼龍紗造成的一系列戶外外套；具開創性的生物基醋酸鹽製成（bio-based acetate）的眼鏡；以及由使用可再生能源的工廠所生產的袋款等。

經典格紋Trench coat 綠色造型

品牌簽名式的設計例如格紋Trench coat、Parka風褸或是腰包等都出現在這個ReBurberry Edit的系列裡，驟眼看根本看不出與平時的產品有何分別。除此之外，品牌將全球性地在所有產品類別中加上新的綠色標籤，此標籤上會列明有關產品的製造過程對環境及社會的影響以供消費者理解。包括使用有機棉或再生天然纖維的實際數量、碳排放標準以及針對工人合理薪金和福利等計劃。品牌現時有超過半數的產品均符合此標準，期望於2022年所有產品都能造到可持續生產。時裝不一定只是製造浪費的代名詞，在設計新裝、改進造型的同時，也可兼顧大自然，算是提升個人德行的一種男人修為。