【夏天男士恩物】葡萄牙綠酒推介　炎夏中的一口清新Vinho Verde

夏天已經來到，相信大家最近被困在家中的時間不少，但是在炎熱的天氣下喝一杯清新怡人的酒相信會令大家的心情變得舒暢。而說到最適合夏天的酒，主流的答案應該都是各種啤酒或 sparkling wine，但是如果你想要嘗試一些新的味道，來自葡萄牙的 Vinho Verde或許會是一個非常好的選擇。

「Vinho」在英文的意思是 「wine」，而「Verde」則是 「green」的意思，因此Vinho Verde在中文普遍被翻譯為綠酒。然而這個名字並不是十分準確，因為大部份葡萄牙綠酒的顏色其實都比較接近白酒。而名字裏「green」的意思更好的詮釋應該是「年青」，皆因綠酒的特別之處在於它們並不像紅酒、白酒或香檳，會使用橡木桶及瓶內陳年來讓味道變得醇厚，反而更應該在新鮮時飲用。因此綠酒的酒精濃度普遍較低，味道非常清新而酸味較強，通常帶有果香或花香味，部份更會有輕微的氣泡感，是與夏天的感覺相襯的飲品。

近年香港開始多了有售賣綠酒的地方，但是相比起主流的葡萄酒，選擇仍然是較少。因此，如果你有機會遇到以下數款高質的綠酒，不妨買來品嚐一下。

Quinta de Azevedo Vinho Verde 2017

Quinta de Azevedo酒莊2017年出品的Vinho Verde就是傳統風味綠酒的代表，它帶有柑橘以及花的香味，口感輕盈，酸味較重，不帶氣泡。在餐桌上，這款綠酒與味道較清淡的食材例如各種蔬菜及雞肉的味道相當配合。

圖片來源：thewinedetective

Porta 6 Vinho Verde Branco D.O.C. 2019

來自家庭式經營的Vidigal酒莊，這款顏色通透的綠酒帶有花香，及熱帶水果的味道。而後續亦帶點清甜，有輕微的氣泡感。你可以像香檳一樣把它冷藏後享用，非常適合配搭壽司，海鮮拼盤等調味較輕，主要味道來自食材本身鮮味的菜色。

（圖片來源：Vidigal）

Primeiras Vinhas Alvarinho 2016

大部份出產綠酒的酒莊都是小規模經營，位於葡萄牙北部的Soalheiro亦不例外。他們的 Primeiras Vinhas使用來自樹齡超過40年的老藤葡萄，由全人手採摘，full-bodied的口感，帶有柑橘和桃的香味，有輕微的氣泡感。

Parcela Única Escolha 2016

Anselmo Mendes 酒莊的出品。口感清雅細膩，帶有輕微礦物的味道及微微的煙燻香氣。它的酒精含量相對較高，約12.5%，酸味亦較重，非常適合配搭貝殼類海產或沙律。

（圖片來源：grandesescolhas）

Dom Diogo Vinhão 2019

綠酒並不是只能用白葡萄釀製，亦有紅酒或玫瑰酒的版本。好像Quinta da Raza酒莊旗下的Dom Diogo Vinhão就使用了Vinhão葡萄，因此酒的顏色非常深邃，而口感同樣輕盈，由於使用了紅葡萄釀製，它帶有漿果的味道，因此可以配搭味道較濃的食材如鰻魚及豬肉。