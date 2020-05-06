為何LVC以日版為尊？最新推出的501還預視了「日本生產」

牛仔褲是每位男士衣櫥定必擁有的單品，因為穿搭容易，耐穿又別具韻味，生活的痕跡都可以顯現在牛仔褲之上，如果你擁有一條「耐操」的牛仔褲，它本身就是一個故事。而說到牛仔褲就不得不提Levi’s，有說品牌就是牛仔褲的始祖，一條產於1880年的牛仔褲「The Nevada Jean」，現存於美國三藩市的Levi's博物館，被認為是歷史最悠久的牛仔褲。而最近，為慶祝去年在原宿新開的Levi’s店，就再度限量推出日製66501，除了值得收藏，是次的舉動也同時發布了LVC 501所用的面料將會全部由日本生產，藉著是次的消息，不妨來回顧一下關於LVC這經典。

最近Levi’s再度限量推出日製66501，所有面料都由日本生產，包括紅色標籤、織物標籤、包裝和鈕扣等都會以日文呈現。（圖片來源：Levi’s）

LVC全名為「Levi’s Vintage Clothing」，專門把過往的經典復刻，由1878到1922、1933、1944、1947、1955、1966等的不同年份，剛說過重新推出的66501正是1966年的復刻單品。這些年份都是相當標誌性的，而要怎樣選出來呢？或者就與葡萄酒的偉大年份一樣吧。

為了原汁原味地復刻，所有細節、設計都依足當年款式。不過，原來LVC這條最高級、獨特的支線曾經於2009年停產過，但世上實在有太多的丹寧愛好者，所以不久之後就重開，並且把日本、歐美生產線合併。

著名的501（圖片來源：Levi’s）

說到LVC的源起，有說是當年日本的丹寧愛好者把最經典的復古牛仔褲甚至生產機器都收藏起來，其實自70年代起，日本有很多古著愛好者到美國吸收美式文化，直到90年代正是日本的古著熱潮黃金時代，人人都著牛仔褲，甚至震驚了Levi’s本部，所以於1996年才索性開設LVC重返這個沒有衰落過的戰場。而是次令人最驚喜的消息除了是66501的歸來，更重要的是所有用於LVC 501褲款的面料都會由日本生產，包括紅色標籤、織物標籤、包裝和鈕扣等都會以日文呈現。

Levi’s的經典標誌（圖片來源：Levi’s）

或者大家都曾受過木村拓哉的影響，從他手上的Rolex、穿搭的Levi’s、Bape、Goro’s等，絕對是亞洲人的時尚指標，更加是復古愛好者的先驅之一。而且他也不斷得到Levi’s的青睞，是其代言人之一。還記得他在經典日劇《HERO》裡的Bape、Levi's 501加上一對Red Wing 9111，受到無數人的仿效。除了來自日本席捲而來的潮流，其實日版LVC向來都更具收藏價值。

木村拓哉在經典日劇《HERO》裡的Bape、Levi's 501加上一對Red Wing 9111，受到無數人的仿效。(圖片來源：《HERO》)

在90年代日本得到了Levi’s的BIG E複刻權（1966年前採用大寫E紅旗標），而當美國工廠及後關閉時，日本更得到了全線LVC生產權。日版復刻的能力相當原汁原味，原來自1983年Levi’s的出品不再使用丹寧布料，而縫製方法也有所不同，所以在之前的出品比之後的更具收藏價值。但日本堅持傳統，包括面料、版型、做工及縫製方法，完完全全的依照原版。例如501其中一個經典54501，在1954年品牌為了打入美國東岸，將排扣設計轉為拉鏈，但不少愛好者認為這是違反經典的，所以後來又改回排扣。所以54501是唯一一款採用拉鏈設計的，而原版採用的是Zipper拉鏈，美版復刻採用的卻是Talon拉鏈，只有日版復刻用Zipper拉鏈，所以復刻LVC還是日版的好，「Made in Japan」已成為一個收藏的標準。

圖片來源：Levi’s

最後，對於LVC可能還有一個疑問——應否洗褲？牛仔褲愈舊愈好看，愈有味道，男士們喜歡它的最大原因莫過於此，可以養出一條有著自己故事、獨一無二的牛仔褲。對於「操牛」，不少朋友應為不應該洗的，但有不少經驗人士實測過，一直不洗的話褲子上會殘留很多汗以及污跡，甚至會腐蝕布料使之變得愈來愈薄、更為脆弱易爛。破得好看也不要緊，也有味道，但筆者亦試過破到褲檔位置，不得不補但也相當難看⋯⋯所以最好還是幾個月、半年洗一次。男士講求內涵、個性、味道，一條獨一無二的丹寧褲正正表現出這特質，更能夠隨心所欲地自由穿著、培養它。