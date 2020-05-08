【獨特報時】萬年曆三問也欠奉　靠搶眼顯示時間設計突圍

說到高級腕錶，我們的注意力普遍都會集中到它們的附加功能例如月相、星期及日期顯示、萬年曆、陀飛輪等等的設計上。而腕錶最基本的功能：報時顯示的設計，反而未必是最受注重的一環。然而，即使一枚腕錶只有最簡單的功能，並不代表它不能變得特別。只要設計師發揮他們的創意，一個獨特的報時設計同樣能令一款腕錶成為經典，而以下介紹的腕錶就是其中最佳的例子。

萬年曆複雜錶戴在手上的確會讓人更為注目，一些講求獨特賣相的腕錶，也有著異曲同工之妙。（圖片來源：MB&F ）

Christophe Claret X-Trem-1

作為一款以革新腕錶既有概念為目標的的產品，X-Trem-1報時功能的設計堪稱登峰造極，它利用了兩顆精鋼小球在位於腕錶左右兩側的藍寶石玻璃管內上下移動來顯示時間。最厲害的概念是它完美應用了機械腕錶的天敵：磁場來移動管內的鏤空鋼球。鋼球與機芯的零件沒有任何機械連結，可以說在腕錶的外型或是機械設計方面，X-Trem-1 都是名副其實的先驅者。而它的FLY-11手動上鏈機械機芯配以30度傾斜的浮動式陀飛輪，提供50小時動力儲存，每一個款式只限量發售八枚。

Hublot MP05 LaFerrari Sapphire

很少腕錶與其他品牌的合作能像Hublot的MP05 LaFerrari一樣，突破我們對於腕錶外型及設計的的想像。腕錶以法拉利的超跑為靈感，再使用超過600小時製作，設計大膽、造型立體的藍寶石錶殼內，右方的滾筒用以報時，而左方的滾筒顯示動力儲存，腕錶的外型就像超跑的引擎一樣。更令人驚嘆的是它的HUB9005.H1.PN.1手動上鏈機芯，配備直列的11個發條盒，垂直式陀飛輪，及使用碳纖維零件製作，能提供目前世界最持久的50日動力儲存。

Bell & Ross BR01-92 Turn Coordinator

專注開發航空腕錶的 Bell & Ross 旗下的 BR01-92 Turn Coordinator 使用了飛機的駕駛艙作為設計靈感。錶面上半圓形報時系統利用固定的指針，以及 3 個轉盤來顯示時間，配以正方形的精鋼錶殼，腕錶的外型令人聯想到飛機儀表板上的 Turn Coordinator 顯示器。配備自動機械機芯，防水性能 100 米，限量發售 999 枚。

Urwerk UR-110RG

作為Ironman Robert Downey Jr.喜愛的高級腕錶品牌，Urwerk的設計當然是前衛而且科技感十足。他們的UR-110RG型號使用獨特的衛星轉頭顯示技術，報時系統的機械運動令人著迷。腕錶亦配備日夜顯示，及抹油指示器提示錶主進行保養。使用UR 9.01自動上鏈機芯，提供39小時動力儲存，防水性能30米。

Andersen Genève Montre à Tact

用家的體驗有時是引出新設計靈感的催化劑。而Montre à Tact的報時設計就是取材自18 世紀的法國上流社會。當時的人認為在社交場合經常看錶是一種不禮貌的行為，因此當時的鐘錶設計師著手開發了只需要用手去感覺就能得知時間的懷錶。而追隨同樣的理念，Montre à Tact除了錶面上的報時結構外，在腕錶的側面，錶冠之間亦設有時間顯示，讓錶主不需扭動手腕就可以得知時間，能低調地掌握自己的日程。