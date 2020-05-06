Gucci最新男士香水：男士魅力除了內在　也來自與記憶掛勾的芳香

男士迷人的味道，除了指的是內在的涵養、氣質，其實引人入勝的香氣也是絕對吸引而且不容忽視的。因為氣味，往往直接深入腦髓形成記憶，往往也是予人最深刻的印象，所以挑選適合自己的「味道」相當重要。

辣椒烘托出一種耐人尋味又令人振奮的復古氛圍（圖片來源：Gucci）

隨性隨心、大膽自信、神秘又別緻，這幾個形容詞都非常想擁有，卻原來可以集於一身？自Gucci推出Guilty系列，最近又有一款「Gucci Guilty Pour Homme Eau de Parfum」採用新配方，特別突顯男士魅力的香水，更參考了70年代流行的標誌性香水成分。

廣藿香和雪松木帶起感性的特質（圖片來源：Gucci）

絲絲的迷人氣息，令人難以抗拒，相信是每位男士都想具備的吧？是次的新作正正匠心獨運地營造出了一種混合著木質醇香與辛辣氣息的味道，採用玫瑰和辣椒烘托出一種耐人尋味又令人振奮的復古氛圍，溫暖辛辣後再加入一些可以提升香氣濃度的成分如橙花精油和法國薰衣草，濃度剛好可以表現出濃郁的陽剛氣息，最後還有廣藿香和雪松木點綴出迷人的木質尾韻，勾引出更具內涵而感性的感覺。