【威士忌拍賣】完整全套極罕日本威士忌入手好機會　預計又達百萬

產量少甚至已經停產的威士忌向來都是收藏家的目標所在，而完整全套的更是極為罕有而且具收藏價值，即將於本月16日舉辦的邦瀚斯「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣會，就帶來一系列難得一見的完整全套日本威士忌瑰釀，當中更包括一套11支的鬼魅系列，以及共有16支的山崎及白州的年份麥芽威士忌初版，就算單支的也有出產自輕井澤、響、Bowmore、Macallan等的經典佳釀。

由於新冠肺炎疫情的關係，是次拍賣會暫定以閉門形式進行，雖然拍賣官將會於現場主持拍賣，但有興趣參與競拍的收藏家，則可透過電話、書面及網上方式遙距出價。雖然是次拍賣未能以現場方式進行，競投氣氛或許會大減，但在拍品方面卻極具吸引力。

「全套」11支的鬼魅系列，是今次拍賣最重要的焦點拍品。(圖片來源：Bonhams)

近年日本威士忌在拍賣界極受歡迎並屢創佳績，邦瀚斯於去年八月就以719萬港元拍售全套的羽生伊知郎啤牌系列，打破了日本威士忌系列世界拍賣紀錄。而今次最受注目的，當然是全套11支的鬼魅系列，其實整套以浮世繪作酒標的鬼魅系列，現今總共有12支，只是當中的第六支「鬼六」，由於裝瓶商老闆Stefan van Eycken堅決要將酒全部即時開瓶，令全套的鬼魅系列永遠缺了那麼一支。然而由於鬼魅系列每瓶都產量極少，最多只有百多支，而最少的只有22支，故此極具珍藏價值及升值潛能，預計今次這11支的一套鬼魅系列，將會以85萬至110萬成交。

日本三多利旗下的山崎及白州向來備受追捧，今次拍售的16支年份初版，是另一焦點拍品。(圖片來源：Bonhams)

至於另一套備受矚目的日威當屬一套共16支的1979至1994年山崎及白州年份麥芽威士忌初版，這兩家酒廠一直都極受日本威士忌迷追捧，而且屢次在世界評選中獲獎，而是次拍售的全套均是在2004年裝瓶，即陳年10至25年，非常具珍藏價值，預計將會以60萬至80萬港元成交。此外，還有羽生啤牌系列中的一對小丑，以及一套五支的信州幸運貓系列，而秩父、輕井澤、響、Macallan、Gordon & MacPhail等多家酒廠亦有以套裝拍售。

+ 7 + 6 + 5

除了一系列的套裝威士忌之外，在單瓶威士忌上，也有不少值得留意的精選佳釀，包括又名「白命之水」的輕井澤50年、裝於人間国宝三代徳田八十吉製作瓷瓶，全球只有150瓶的響35年、於2011年裝瓶的Bowmore 50年（1961）、Macallan千禧水晶瓶等等。若然想一覽是次拍售的所有佳釀，可以瀏覽邦瀚斯官方網頁。