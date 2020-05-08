【時裝人辦】Peter Zottolo 粗獷建築工人假日變紳士西裝男

這個像電影裡才會有的人物，現實中竟然會出現！平日一至五是位建築工人的Peter Zottolo，因為熱愛打扮更加熱愛經典西裝，所以周末都會以一身剪裁西裝造型拍拍照兼為時尚網站撰寫打扮心得。最近因為經常現身Pitti Uomo或其他平台做訪問而為人所認識。

Peter平日因為工作關係而不得不穿得「爛撻撻」一點，粗獷、耐磨的牛仔褲和服飾以便於工作。但一到了周末，他便會搖身一變成為穿上正式西裝的紳士，非常有趣。而重要的是他對西裝非常講究，例如他會度身訂造意大利西裝，或是以不同安士的linen/面料長褲和外套來應付不同的季節溫度等等。

八類參考路線

他的造型大致分為八類，包括西裝打呔、休閒西裝、外套與長褲、休閒服飾、休閒服配牛仔褲、工作服飾、度假造型以及Black Tie。他穿西裝著重無結構剪裁，因為他擁有健碩的身型，尤其是膊頭和上圍位置，所以往往成為擁有同樣身型的男士的參考對象。而相比起西裝打扮，我更感興趣的是他的off-duty造型，主打粗獷打扮的他如何穿得有型又充滿男人味。例如他會穿經典的M65 Field jacket配cargo pants和Alden皮靴；或者是linen的Safari jacket配白色長褲和涼鞋，一些永恆經典的設計配上一些一定不會出錯的配襯方程式，就是其造型的成功之處。