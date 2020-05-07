男士如腕錶經得起時間　El Primero A384 Revival展現成熟魅力

男士相比起外表，更著重內在，所以男士入手的單品型格還是其次，要重要的是能夠表現到內在美的特質，而男性必備單品腕錶方面，向來是男性魅力與品味的象徵，遠在半個世紀，它，已經開始。

「A384」這個來自1969年的款式是為經典，而El Primero這個機芯也於去年迎來第五十個年頭（圖片來源：ZENITH）

放得上身的都想表現到自我，有人喜歡年輕活力，有人喜歡成熟可靠而具韻味。如果是後者的話，最近ZENITH推出的El Primero A384 Revival腕錶可能就適合了。如果熟悉品牌的朋友，就會知道「A384」這個來自1969年的款式如何經典，而El Primero這個機芯也於去年迎來第50個年頭，當年簡潔利落的設計相當劃時代。

今次的Revival不只是復古的致敬之作，而是精確復刻版本，結合復古未來主義風格、經典比例和標誌性計時碼錶機芯，加上採用黑色鱷魚皮革錶帶，搭配黑色橡膠襯裡，兼備復古外型又保持堅固耐用。原來為了保留原有錶款的一切，品牌採用「逆向工程」復刻，所有元件都忠於原作，例如37mm琢面精鋼錶殼到漆面黑白色測速計錶盤，不過當年的丙烯酸玻璃今天就由藍寶石水晶來代替。也許腕錶就如男士一樣，就算有多迷人的外表與內在，但最重要的還是經得起時間的考驗，甚至是愈是洗煉就愈有魅力。