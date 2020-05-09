珍寶珠我鍾意 西班牙達利藝術與日常生活

薩爾瓦多·達利（SalvadorDalí）是西班牙超現實主義畫家，以探索潛意識圖像而聞名。達利（Dalí）採用這種方法後，他的繪畫風格便迅速發展成熟，從1929年到1937年，他創作了這些畫作，使他成為了世界上最著名的超現實主義藝術家。

達利年青時在馬德里和巴塞隆拿接受藝術教育，吸收了各類的藝術風格，並在此時發掘自己在畫作上的技術和技巧的獨特性。直到1920年代後期，有兩個重大事情深刻影響他的藝術風格，一：他學習了西格蒙德·弗洛伊德（Sigmund Freud—奧地利心理學家、精神分析學家、哲學家）的潛意識構想主義；二，他被一群藝術家和作家的感染、通過理性來建立人類潛意識的「更大現實」。為了從潛意識中產生影像，達利並開始使用幻覺來奪取靈感。

達利（Dalí）採用這種方法後，他的畫風便迅速發展，從1929年到1937年，他創作的這些畫作，使他成為了世界上最著名的超現實主義藝術家。他經常以一個夢幻世界作背景、內裡有着平凡的物件，但以怪異和非理性的方式表達。

1930年代後期，達利被文藝復興畫家拉斐爾（Raphael）的影響下改用學術性的繪畫風格。在法西斯主義興起期間他的政治觀點把持不定，使他的超現實主義同輩疏遠了，最終更被踢出該團組。後來他把大部份時間投放在劇場設計，室內設計、甚至珠寶首飾。在1950年至1970年期間，達利（Dalí）繪畫了許多帶有宗教主題的作品，以及表現童年的回憶，或以他的妻子加拉（Gala）為中心的主題畫作。儘管具有技術上的成就，但他後期的作品卻不及早期作品那樣受到高度重視。

這麼詳細的介紹，或許你會覺得對於達利的作品陌生，但其實達利在我們日常生活常常出現。

抗疫期間被困在家日日煲NetFlix，你一定有睇過紅透半邊天西班牙電視劇集Money Heist (紙房子）、劇情裡疑犯所帶的面具就是達利的樣子。

原來香港人熟悉的珍寶珠、也跟達利有關。

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Chupa Chups珍寶珠棒棒糖在1958年由西班牙商人恩里克·伯納特（Enric Bernat）發明。Bernat意識到，儘管產品多麼出色，必須有一個好的logo來幫助品牌推廣。於是他請來了一位大名鼎鼎的藝術家來幫手，他就是薩爾瓦多·達利（Salvador Dalí）。據說達利在一家露天咖啡室，在一張廢棄的報紙上瘋狂地塗鴉，在一小時內就創作出了珍寶珠的雛菊商標。