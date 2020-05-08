美國佛羅里達「結他酒店」　除了外觀出眾室內設計更別出心裁

一座恍如只在電影中出現的酒店，有著結他的外型，位於美國佛羅里達的Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood，主題正是Rock and Roll，相信喜愛音樂的男士定必要一住。除了外型出眾，內裡也相當舒適，因為這正是設計目的。

圖片來源：Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood

室內設計是出自國際著名設計事務所Wilson Associates之手，特別為酒店內的世界級水療中心Rock Spa以及800間客房操刀，觀看客房環境，選用天然石材表面、編織材料和繽紛的地毯裝飾，正是佛羅里達風格原汁原味的住宅體驗。沐浴空間內可將臥室一覽無遺，並設有開闊的步入式淋浴間，有部份客房的設計，特別利用結他大樓的獨特曲線打造出景觀迷人的大落地窗。而另外位於泳池大樓的八間套房甚至直通泳池，高達3.66米的樓底極具空間感。至於結他翼樓高層的10間貴賓套房和一間私人遊戲廳，可以最佳角度飽覽酒店周邊的風光及泳池區景致，每間都各具其獨特色調，以高端家飾和傢俱陳設點綴，可專享私人遊戲區。

圖片來源：Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood

設計的目的是打造出一個放鬆身心的清幽空間，遠離繁囂，更是利用室外元素打造平和寧靜的室內設計。至於達3,902平方米的Rock Spa水療中心，室內設計採用多種天然元素，包括木柱、特殊紋理牆壁、垂直花園、深色石頭飾面和地板磚、柚木傢俱，以及淡雅的中性色調，營造出寧靜的綠洲氛圍。獨特設計可以充分展現周邊的風景，將大量自然光引入中庭，同時還可抬頭仰望繽紛耀眼的結他大樓，令人心曠神怡。