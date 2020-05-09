夏日型男必備時裝單品　四種造型搭配不同風格的太陽眼鏡

夏日來臨，太陽眼鏡是型男必備的時裝單品，坊間太陽眼鏡選擇萬千，想購置一副又不知從何入手？最基本的當然要配合臉型，然而除此之外，與造型搭配也是重要元素，看看以下能否給你帶來一些構思。

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悠閒紳士風

穿著一身恤衫薄西裝，梳起一個整齊髮型，搭配的太陽眼鏡當然不能花巧，故此應盡量避免塗有反光鍍膜的鏡片及浮誇的鏡框。一副搭載深色偏光鏡片的波士頓形鏡框是個好選擇，框型上下闊而且偏圓弧形，給人一種型格斯文而具氣質的感覺。而若然想要復古感覺重一點的，也可以選擇一副圓形金屬框的，再配一個all back髮型。

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灑脫不羈風

一件窄身短Tee，加條牛仔褲，搭配不羈look的話，首選當然是一副飛行員式鏡框的眼鏡，無論是搭載偏光、反光鍍膜、甚或透明染色鏡片都可以。其實這種打扮自由度很大，很多種鏡框形狀都能配襯，唯一太過斯文老套的就不適合了，故此橢圓形及方形鏡框的就應該盡量避免，而波士頓形或圓形鏡框的，最好用反光鍍膜或是透明染色鏡片，以增加玩味。

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陽光活力風

若然是去沙灘或是行山之類的話，戴上一副反光鍍膜鏡片的太陽眼鏡，絕對能夠令整體造型感覺年輕點，更具陽光活力。框形方面，基本款的威靈頓形和波士頓形膠框會是好選擇，金屬框會有點太過老成持重的感覺。

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復古玩味風

想要將復古玩味進一步帶出來的話，一副小圓形鏡框眼鏡肯定能夠為整個造型大大加分。此外，方形透明染色鏡片太陽眼鏡，也是一個很不錯的選擇。