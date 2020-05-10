【男人Dream Car】硬朗型男至愛　三架回頭率比跑車更高的越野車

若要數最多男人想要擁有的一類型汽車，越野車想必名列三甲之內，然而同時它也算是最難入手的一架。年輕時買不起，但到三四十歲有了妻兒家室，想買架越野車玩下？Sorry！除非有能力同時養幾架車，否則就算老婆不大力反對，若以實際用途方向去考慮你應該也不會選擇，尤其是在未能完全發揮其特點的香港。車價貴、耗油高、舒適度又欠奉，女伴上車更是儀態盡失，不過就是這樣的任勝大玩具，才特別值得一眾大男孩追捧。對於男士們來說，以下三款越野車，回頭率隨時比齊備五大條件的靚跑車更高。

(圖片來源：Jeep)

Jeep Wrangler

說越野車，當應從Jeep講起，皆因品牌的前身Willys-Overland所生產的CJ-1，正正是世界上首部民用四驅車，而一切則要從二戰講起。二戰期間，為了方便軍隊在前線上迅速行軍，Willys應美軍邀請，研發及生產出一架能應付各種不同地型的軍用車輛Military A（MA），以及升級版本Military B（MB），後來車款被美軍以「吉普車（Jeep）」作別稱。至1944年，戰事進入最後階段，同盟國距離勝利漸近，Willys開始著手為戰後的生產作準備，遂以MB為藍本研發出民用汽車CJ-1，意即Civilian Jeep。一直發展至1986年，當時掌控著車廠的美國汽車公司（AMC）以CJ-7為藍本，打造出更著重舒適度、安全性及操控性的Wrangler YJ，並經歷三代轉變，造就出現今的Wrangler JL。

(圖片來源：Land Rover)

Land Rover Defender

另一架不得不說的越野車，當然就是Land Rover Defender。Defender的老祖宗為產自1948年的Series I，是世界上首部設有車門的量產民用四驅車（Jeep的CJ-1沒門），同樣是以將Willys的MB民用化作為設計目標，當然亦是為了打造英軍版的吉普車作籌謀。後來發展至1983及1984年，為了應付日益嚴峻的市場競爭，廠牌透過以螺旋彈簧取代鋼板彈簧，以及更具效能的新時代引擎和更舒適具現代化的內籠設計，打造出110及90並取代於1985年停產的Series III。後來廠牌為了分隔開著重日常駕駛的Range Rover，於1991年開始正式以Defender為名，直至2016年停產，正式終結長達68年的傳奇生涯。雖然廠牌於去年九月在法蘭克福車展發佈了「新版Defender」，不過除了名字相同，而且在部分設計上向了Defender作參考致敬之外，基本上與舊版的Defender關聯性不大。

(圖片來源：Mercedes Benz)

Mercedes Benz G-Class

那邊廂Wrangler和Defender都與二戰時的同盟國軍隊有莫大關連時，這邊廂另一個最為人熟悉的越野車款Mercedes Benz G-Class也與軸心國有千絲萬縷的關係。時為1926年，廠牌就著德國軍方的要求，開發出具越野功能的三軸軍用車輛Geländewagen G1（德文是越野車的意思），希望爭取軍方訂單，可惜在競爭中敗於Audi手上，不過卻又激發起廠牌努力研發出升級版的G4及四輪加強版的G5，並成為了德軍以至軸心國軍隊征戰歐洲的重要工具。後來德國戰敗，廠牌當然也就暫停了生產軍用的G5，轉而以生產高級轎車170 V及重型運貨卡車L701為主，直至1970年代，在當時的主要股東之一的伊朗國王Mohammad Reza Pahlavi委託下，以G5為藍本開展了研發兼具越野性能及安全舒適性的車款。然而當車款完成開發之際，卻因為伊朗的政治動蕩而取消訂單，廠牌只好將車款改成民用的W460，並以G-Wagen之名（G for Geländewagen，越野車）於1979年在正式發佈。雖然同樣地在過去的40裡經歷了三代變遷，但G-Class依然大部分地保持著初型的很多特點，充滿著濃厚軍事風之餘又不失奢華貴氣。