日本神級家電BALMUDA　兩大產品　開放海外販售

別以為男主外女主內，其實男士們心底裡都對家中所有細節有著要求，畢竟在外如何工作辛苦，世事如何不如我們所想般可以控制得到，回到舒適的家中還是最重要。所以今回推介的，是有著日本神級家電之美譽的BALMUDA，其著名的烤麵包機與電水壺，可謂是必備家品，更有著藤原浩的加持。

「BALMUDA The Toaster」（圖片來源：BALMUDA）

其實早前可能大家都曾於裝上見識過「烤麵包神器」之風潮，BALMUDA因而聞名，甚至藤原浩的咖啡店也使用了BALMUDA的出品。這個「BALMUDA The Toaster」蒸氣烤麵包機不只實用更非常簡約美觀，最近終於開放海外販售，是時候入手了。烤麵包機之所以吸引，在是因為在加熱時會排出蒸氣，既可以保持麵包中的濕度，烤出來的麵包外脆內軟。

至於另一大出品「BALMUDA The Pot」電水壺，採用流線形設計，出水口設計在倒水時變得輕鬆，可能大家都試過倒水倒出界，實在很尷尬， 600毫升的容量可以沖兩個杯麵或三杯咖啡，與烤麵包機一樣有黑白兩色可選擇，居家必備，輕鬆融入家中更增添品味。