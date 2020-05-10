居家下廚或加料　都有法國Bourgogne美酒相伴

如果要說疫情有沒有一點正面的影響，的確是有的，除了世界環境因為人文活動減少了而慢慢恢復起來，我們多了在家也開始體會到在家的好，不少朋友因而學會了下廚，也增加了時間陪陪家人，然後開飯時也開始講究起來，外面不能喝喝酒，不如在家用美酒配餐，甚至因而增加了對美酒的知識。

圖片來源：Bourgogne Wine Board

說到Pairing，始終都是葡萄酒的天下，今回就以法國Bourgogne的美酒來推介一下配送粵菜的可能。對於Bourgogne，可能並非大家熟悉的名字，因為產量並不多，原來這裡非常崇尚匠人精神，葡萄酒的出產都以性價比高而見稱。

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在家開飯，有時都會斬叉燒加料，香甜而外焦內軟，加上油香是叉燒的必備條件。Bourgogne有一瓶「Bourgogne Hautes Côtes de Beaune, 2018, JP Marchand」，其黑加侖子與藍莓的鮮果風味，輕帶薄荷芳韻，正好與蜜甜的叉燒相襯，適合的酸度也可以平衡油香膩感。

圖片來源：Bourgogne Wine Board

如果說要蒸魚的話，就需要一瓶口感不厚重、而帶清新的葡萄酒，例如「Bourgogne-Chitry, 2018, Domaine de Moor」這款易入口的作品，有著淡淡鹹味配上檸檬清香，則可以提升魚的鮮甜，令人想起如果配鹹檸蒸烏頭會否更為合襯？

圖片來源：Bourgogne Wine Board

再說到加料，除了燒味，也有朋友喜歡滷味，其複雜的香料味其實很容易讓美酒提升口感，例如「Bourgogne Hautes Côtes de Nuits, 2018, Louis Max」有著甘草芳香，除了把香料風格提升，也點綴了滷水的甘甜。

圖片來源：Bourgogne Wine Board

另一方面，牛腩也是港人所好，可以在外購買，也可以自家炆煮。經典的牛腩也是有著香料的迷人口感，味道豐腴濃厚，需要一瓶濃郁的佳釀，例如「Bourgogne Le Chapitre, Le Chapitre Suivant, 2017, René Bouvier」有著迷人的玫瑰與牡丹花香，加上絲絲的胡椒香氣點綴，可以為菜式增添口感層次。