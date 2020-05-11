【車廂DIY深層清潔】自己架車自己洗　各大細節潔淨小貼士

最近大家對於防疫的意識都有極大提升，而在口罩、手套以外，保持個人衛生亦是重要的一環。其中需要重點清潔、確保沒有病毒殘留的地方當然是就是一些半密閉式的空間，例如你座駕的車廂。在找專業人士定期進行車廂清潔外，其實亦有不少方法可以讓車主自行做一些較徹底的清潔，希望以下這些小貼士能協助大家保持車廂潔淨。

車用吸塵器

自行清潔車廂的難處在於它有很多難以觸及的暗位，及很多不同的材質例如木、皮革、膠、布料等等。因此擁有一組適合的工具會令你事半功倍。而在其中一個好的車用吸塵機最為重要，它們通常會附帶不同的配件，能讓你照顧到座椅之間的縫隙、擋風玻璃的角落等一般工具難以觸及的地方。雖然很多新出品的吸塵機都是無線設計，但是會有忘記充電的風險，而如果你想要買一款有線的吸塵機的話，就需要注意電線的長度，因為如果你駕駛的是SUV而你吸塵機的電線只有兩米，那麼你車廂的後半部就會成為世上最遙遠的地方。

清潔地毯與腳墊

車廂的地毯與腳墊最容易藏污納垢，因此他們是需要重點照顧的部份。先把腳墊拿開，在車外晃動數次，把較大的灰塵、乾了的泥等等較大型的的污垢移除，吸塵後用水沖洗，然後用抹布實擦和按壓的方法儘量去除水份，最後晾乾。而地毯方面，先進行吸塵的工序，然後使用地毯清潔劑，用一把軟毛刷子打圈刷，一段時間後用一塊濕了水的布把清潔劑擦掉。留意不要讓地毯過濕，因為會有發霉的風險，最後打開車門讓它風乾，而如果你的吸塵機有吸水功能的話可以利用它來加快地毯變乾的速度。

清潔座椅

根據不同的材質，車廂座椅的清潔方法會有不同。皮製座椅的話，最好使用專門的清潔液及一塊清潔的抹布。而在使用抹布時最好經常轉換擦的位置，確保你正在使用的是抹布乾淨的部份。然後使用另一塊乾的布來把皮的表面擦乾，最後記得塗上專用的皮革修護液。

仿皮的話清潔就相對容易得多，大部份較溫和的清潔劑都可使用。而你可以在清潔劑的標示上確認它們能不能使用在仿皮上。只需要在椅上噴灑小量的清潔液，然後用抹布完全擦乾即可。

而布面的座椅因為容易吸收各種污跡，需要視乎情況使用不同的清潔劑。不過大致上來講清潔的步驟都是先用吸塵機和軟毛刷去除大塊的碎屑或毛髮，然後才噴灑清潔劑並以毛刷去除污跡。需留意的是不要使用過多的清潔劑和水，令座位過濕，和清洗後必須讓椅子完全風乾，否則你的車廂會出現霉味，那就適得其反了。

DIY清潔時容易忘掉的部份

清潔了大部份能看見的地方如地毯、座椅、呔盤、車門後很多人都會以為已經大功告成，其實還有很多我們經常會接觸到的小地方還未照顧到，例如車窗的控制按鈕、冷氣口、煞車手制、水潑和指示燈的控制桿等等。而這些地方特別刁鑽，有時候連車用吸塵機亦未必能完整清潔。這個時候你可使用清潔凝膠來除塵，如果你手上買不到類似的工具，你亦可以使用棉花棒或一支舊牙刷來搞掂。