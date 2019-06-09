台網民見母孔雀飛入屋想收養　過來人勸「千祈唔好」　原因是……

很多人都有一些小動物誤闖家裡的經驗，有位網友分享「一早就有稀客來我家」，照片一看居然是隻母孔雀！讓網友們大嘆真的是稀客啊！

「野生孔雀好屌」

「哪裡來的...」

「孔雀！太神奇了吧！」

「母孔雀也能出現，真的是厲害」

「哇～會不會太扯了」

「你家是動物園嗎？」

不少網友也提出到，孔雀來到就是家有喜事啊！原po快去買樂透發大財～～

「好特別，孔雀耶！來報喜了」

「發大財，一定是從高雄飛來的」

「大富大貴之兆」

「母孔雀，我家之前有飛來過，說個題外話，孔雀飛來後的我家就有人懷孕了」

「別人家飛燕子你們家飛孔雀，讚讚」

「哇！孔雀吉祥物你要發了！」

網：來找奴才的

「欸！你家有養孔雀嗎？沒有？好，你現在有了」

「孔雀：我是來找奴才的」

「鳳凰降臨：奴才飼料還不端出來」

「好險不是來我家，不然我鐵定崩潰到送醫」

過來人警告：千萬別養孔雀！

陽台停了一隻孔雀肯定會又驚又喜，不過許多人也深深勸告，若真的要養需要三思啊...

「千萬不要養孔雀，他會吵死妳！我是過來人..」

「以前學校不知道為什麼突然要進孔雀來養，結果大家晚自習時候真的吵死了...」

「叫聲大概格這房子50公尺都聽得到」

「二十幾年前我家養兩隻孔雀，天天被鄰居念說~吵死了…後來受不了送給住山上的姑姑」

「現在還有多少都市人知道孔雀的叫聲嗎？叭～歐～」

看完過來人們都說孔雀叫聲很驚人，有沒有很好奇孔雀到底怎麼叫呢？

孔雀的叫聲真的...非常奇特欸XDDD原po後來也回覆自己沒有要養，其實這隻孔雀是鄰居養的，沒想到會來拜訪自家陽台，真的是一個很特別的經驗啊～

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