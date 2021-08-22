【圖話】鄧俊文謝影雪應戰　與MIRROR打羽毛球　贏波又自肥

ViuTV節目《力圖打排球》今日（22日）舉行記者會兼宣傳活動，除了有人氣MIRROR、ERROR之外，更邀得港隊羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪出席。

活動期間，飾演「力圖」排球隊教練的鄧麗欣（Stephy）跟「鄧謝配」複習基本排球技巧，之後又有「力圖」隊藝人玩遊戲「圍圈殺波」。

壓軸重頭戲是「鄧謝配」接受MIRROR早前投下的挑戰狀，應約進行羽毛球比賽。MIRROR的成員以二人一組輪流落場，雖然人多勢眾，但畢竟對手是出戰奧運的職業運動員，隨手一記殺球都叫人招架不住，「鄧謝配」最終以11：2獲勝，不過MIRROR不用「食蛋」亦算是有所交代。

攝影：李澤彤

圖片編輯：蘇煒然

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