又夠鐘聽新歌 : HOMESHAKE 、 Lexie Liu 、 Castlebeat …

子曰:新歌何其多,難追,好彩有扭耳仔不定期為你精選。今次我們介紹的有 HOMESHAKE 、 Lexie Liu 、 Castlebeat 、 Le Groupe Obscur 和 CHROMATICS 的最新作品。

HOMESHAKE - Nothing Could Be Better

一開始被廠牌以「前 Mac Demarco 御用結他手」為招徠,由蒙特婁樂手 Peter Sagar 化身的 HOMESHAKE 現在已經憑著好chill好正的個人風格,在世界各地累積了不少樂迷。拖泥帶水的結他和 synthesizer 聲效、lo-fi 鼓機節拍、時而懶慵時而尖薄的唱腔等都是他的招牌特色。取自預定於 2019 年二月推出的第四張大碟《 Helium 》,新歌〈 Nothing Could Be Better 〉維持一貫輕鬆討喜, Sagar 今次選用彈性十足的 pad 音效,令歌曲比前作多出一種八十年代的流行味道。

Lexie Liu - Nada

中文全名劉柏辛,本地觀眾有機會曾在大陸電視節目《 中國新說唱 》見過她的身影,而其實她早於16歲時就奪得韓國真人秀節目《K-pop Star 5》第四名,並拒絕當地龍頭 YG Entertainment 的招攬,轉而簽約 88rising 成為該廠牌旗下首位女 rapper 。新曲〈 Nada 〉以物質虛幻為題, mv 繼續大玩 cyberpunk 風格,運用後期CG把相上海夜景幻化成《 Tron 》一般的虛擬城市,招牌魔性電音配合她流暢的中英雙語 flow ,算是水準之作,就讓我們拭目以待 Lexie 能否如她寄望般 way up high like NASA 吧。

Castlebeat - Telephone (feat. Sonia Gadhia)

如果你今天只有時間聽一首新歌,選這首,因為有什麼比能讓你心靈還春的歌更美妙呢?Castlebeat 今年發表的第二張個人專輯《VHS 》展示出濃厚的 post-punk 底蘊,沒想到最新作〈 Telephone 〉找來女新人 Sonia Gadhia 擔當主唱,在反覆毛噪的結他聲浪迴盪中,主段副歌 ” talkin-on-the-tele-phone , ask-me-bout-my-favorite-song ” 每個音節都是一聲少女呢喃,就似夢中情人湊近用指尖在你心房上一步一腳印,甜蜜到死。

Le Groupe Obscur - Piȼedelula

走奇幻路線的法國獨立廠牌 Midnight Special 即將為旗下新樂隊 Le Groupe Obscur 發行 EP ,並推出了先行單曲〈 Piȼedelula 〉。帶點 shoegaze 風情的結他爆音,層層交織的人聲合唱有如 Cocteau Twins 般浪漫,與同鄉的 The Limiñanas 和 La Femme 同樣擅長把玩歌曲節奏,自帶讓人沉醉的法式迷幻色彩。歌詞方面,就算你懂法文也大概聽不懂,因為樂隊用上了一種名為” L’Obscurien “的自創部落語言(源自一個他們隱居避世的虛構小島)......翻看樂隊今年四月於 KEXP 的演出片段,看見他們金黑相間的「民族服飾」便能明白他們是多麼入戲,舞台效果一流 ─── 女主唱的飛翼頭飾有沒有讓你想起曾於七十年代活躍波士頓街頭的 The Space Lady ?

CHROMATICS - I’M ON FIRE

「新歌」對於 Italy Does It Better 主理人 Johnny Jewel 來說是一個玩壞了的概念,旗下不少作品都會被反覆混音再推出,拿與他關係最密切的 CHROMATICS 為例,單是一首〈 Cherry 〉從 2012 年起便被 Jewel 以不同混音版本發行過至少五個不同封面的黑膠唱片......張張精彩,相當「掠水」。 CHROMATICS 於 2018 年 12 月 13 日上載新曲〈 I’M ON FIRE 〉,據 Jewel 所言,其實連同 mv 都早在十二年前完成了,這首來自美國藍領搖滾大詩人 Bruce Springsteen 的猛男情慾鉅作硬是被 Ruth Radelet 唱出一股 David Lynch 的陰柔詭秘氛圍,如果當年《 Twin Peaks 》第三季裡需要一首聖誕歌,大概就會是這個模樣了吧。