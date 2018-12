Allex Chan - How I feel about 魚：南海大夫 bedroom pop

GarageBand ,現在大多數人都會知道那是蘋果電腦( Apple )旗下產品的一個音樂創作/製作軟件,是所有 Mac 系列產品的基本原廠配備。免費加上操作介面簡單,自然成為了現今不少 DIY 音樂人的入門之選,今年以 Room 307 名義推出了卡式帶專輯的 Allex Chan 就是其中之一,而以本名發表的〈 How I Feel About 魚 〉則是他當初的實驗作。

當人們說創作音樂的門檻比以前容易多了,在家用電腦製作的 bedroom pop 也可以接近專業級數時,他們口中的「用電腦」其實大多是指 Abelton Live 、 Pro Tools 、 Logic Pro 等專業級數軟件,而隨機附送的 GarageBand 則向來被視為「bb班」工具,過去一直沒被認真看待。但你知道其實 Rihana 於 2007 發表的成名作〈 Umbrella 〉其實也使用了第三代 GarageBand 製作嗎?除她以外,Justice 的《 † 》以及 Grimes 的《 Visions 》中不少部分同樣是 GarageBand 的產物。

透過這些例子,我們明白一首歌的質感其實是更多地關乎創作者的觸覺,而非裝備。現於海南島研修中醫的 Allex Chan 在 2016 年的假期打工期間認識了本地樂隊 NYPD 南洋派對的主腦阿周,受其薰陶開始接觸音樂創作,假期完結後他在離港的日子裡一邊學習針灸執藥一邊寫歌錄歌,成果就是今年發表的六曲 EP《 Room 307 》。

而未有收錄於《 Room 307 》,並以本名發表的〈 How I Feel About 魚 〉則是他學習使用 GarageBand 時完成的第一首作品。「因為果陣晌大陸太無聊而整,首歌連埋 mv ,所有嘢都係用咗一日就整好」,Allex 表示當時完全並不在意製作質素,甚至樂器的節拍也有點對不上,只是那天心裡不知為何很想「有嘢出」,就在住宿的地方「著住底褲帶住頭箍」錄好了。

歌曲以兩層散渙的 microKORG XL 合成器音效鋪墊開場,聽著 Allex 重覆吟唱一句「 Do you know how I feel about / around 魚? 」,簡單而美好的旋律配搭,加上後半段滲入綿密的 shoegaze 式結他,是香港少有能夠捕捉到 Blonde Toungues 和 elvis depressedly 那種素人 bedroom pop 美學的作品 - mv 在實習的中醫診所魚缸就地取材,加上用 iphone 拍攝的朋友生活再以 iMovie 剪輯而成,Allex 憑著免費的電腦軟件,製造出一種真實而且濃烈的鄉愁。