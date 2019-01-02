新歌五首 : Jack White 、 The National 、 Snapline 都有份

子曰：新歌何其多，難追，好彩有扭耳仔不定期為你精選。今次我們介紹的有 The National 主腦 Matt Berninger 與 Julien Baker 合唱、 大陸獨立搖滾中堅 Snapline 、多倫多 indie 紅人 Mormor 、 韓國厭女系電音女新星 박혜진 park hye jin 、 和由 Jack White 領軍的 The Raconteurs 等最新作品。

Snapline - Fall

貴為千禧世代最具影響力的大陸獨立樂隊之一，Snapline 不經不覺已經歷六年沉寂，直至最近才公布了他們最新專輯《獸化》，先行單曲〈 Fall 〉依然具備 Snapline 招牌的英式病態黑暗美學，以巨大的能量撕扯住聽眾的耳朵，時而猙獰，時而歡欣，仍是我們熟知的「不和諧」聲響。mv 由 Kaiwen 執導，將當地童謠「你媽的頭像皮球」化成相當具 David Lynch 色彩的詭異映像。

박혜진 park hye jin - I DON'T CARE

韓國電音的女子代表方面，去年有眼鏡妹 yaeji 跑出，今年大家不妨試試這位賣相清秀的 박혜진 park hye jin 的手勢。網上資料不多，只知道此妹子在墨爾本廠牌 clipp.art 發表了一張五曲 EP，先行單曲〈 I DON’T CARE 〉以簡潔的 house beat 及一段鋼琴短節構成，配以 박혜진 甚具厭女氣質的唱腔，讓人一聽就著迷。

Matt Berninger, Julien Baker, Stephan Altman - All I Want

Matt Berlinger 最近為關於 2016 年美國總統大選的紀錄片《 American Chaos 》主題曲〈 All I Want 〉獻聲，誘人的磁性聲音不禁讓人覺得亂世也自有其美好之處。此曲由該電影的配樂師 Stephan Altman 編寫，鋼琴前奏有點〈 Mad World 〉的既視覺，而然重低音鼓拍的鋪墊又令人聯想起 The National － 反正有 Matt 的歌曲都難免如此吧。〈 All I Want 〉將以慈善性質作黑膠七吋唱片發行，加入了當紅女唱作人 Julien Baker 合唱，其脆弱的聲音正好與 Matt 叔相得益彰。此錄音版本目前並未於網上流通，幸好有現場版本權作試聽。

The Raconteurs - Sunday Driver (feat. Jack White)

相隔十年，由 Jack White 領軍的美式搖滾樂隊 The Raconeturs 再度發表新作。他們曾於 2006 及 2008 年發表兩張在英國達到金碟銷量的專輯，今次發表雙「A面」的七吋單曲作品，其中一首〈 Sunday Driver 〉由 Jack White 主唱，也順道奉上幾段老辣的結他演奏，對於長期等候他新作的樂迷來說算是止渴佳品。