Last Digit - TAMELESS：別讓批判把自主馴服

2012 年成立的 Last Digit,自 2017 年初推出首張單曲〈 Unbreakable 〉後好像沉寂了一段時間,潛伏年多後,由主音 Edmond、結他手 Kelvin、低音結他手 Mann 及鼓手 Tim 的 post-hardcore 搖滾樂隊終再發冇全新歌曲〈 TAMELESS 〉,更找來了曾為多位音樂人/香港樂隊作形象設計的年輪事務所監製 mv,務求令樂迷看到不被馴服的 Last Digit!

樂隊的名字 — Last Digit,成員說這個「Digit」解作手指,寓意「就算他們最後剩下的只有手指,也要搖滾下去」。

2017 年一月時 Last Digit 正式推出了首支單曲〈 Unbreakable 〉,所有錄音及混音工作都由成員一手包辦,風格以 post-hardcore 爲主,當中混合了 punk、metal 甚至 rap 的元素。一年多的時間過去,第二張單曲也終於面世,〈 TAMELESS 〉一曲繼續他們 hardcore 本色,「我們很想用心去做好這歌曲。我們現在不斷被社會的壓力、身邊的批評令自己迷失,也失去了自我 — 那把內心真正的聲音。歌好像是很憤怒,但其實就是要唱出來,提醒大家不要讓這內心被馴服。」大家可以感覺到不論是歌詞還是音樂當中都記載了憤怒和厭恨,但不是要放負,反而是想為這些情緒找到宣洩的空間。

〈 TAMELESS 〉的 mv 更請來了曾為陳奕迅、方大同、RubberBand、Yukilovey 等香港音樂人設計唱片封套、演出海報及 mv 的年輪事務所 GrowthRing & Co 主理,更由 Kenji Wong 及 Ming Wong 執導,Kenji 他很喜歡 Last Digit 這一首歌,所以即使在沒太多成本之下都想為樂隊製作一個高質素的 mv。

此 mv 製作的當時,香港正面對中學童自殺潮,所以 mv 有著很濃烈的《 大逃殺 》或是《 告白 》一般的日本電影感,mv 女角、日本女模 Erica Goto 身穿水手校服裝,又有不少的 glitch effect,那份壓抑感實在令人透不過氣來,「你會看到女角會吃藥,隱喻自殺的情景,我們就是想帶出這一樣訊息,讓更多人關注年輕人的身心健康」,加上 Edmond 唱出:

Ever since I drove myself insane

You never satisfy

You only criticize

You never use your eyes

So here is what I'm telling you

This is my fate

A curse in my days

Bring in my faith

Burn in my blaze

I’ve had enough