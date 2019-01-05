Last Digit - TAMELESS：別讓批判把自主馴服

2012 年成立的 Last Digit，自 2017 年初推出首張單曲〈 Unbreakable 〉後好像沉寂了一段時間，潛伏年多後，由主音 Edmond、結他手 Kelvin、低音結他手 Mann 及鼓手 Tim 的 post-hardcore 搖滾樂隊終再發冇全新歌曲〈 TAMELESS 〉，更找來了曾為多位音樂人/香港樂隊作形象設計的年輪事務所監製 mv，務求令樂迷看到不被馴服的 Last Digit！

樂隊的名字 — Last Digit，成員說這個「Digit」解作手指，寓意「就算他們最後剩下的只有手指，也要搖滾下去」。

2017 年一月時 Last Digit 正式推出了首支單曲〈 Unbreakable 〉，所有錄音及混音工作都由成員一手包辦，風格以 post-hardcore 爲主，當中混合了 punk、metal 甚至 rap 的元素。一年多的時間過去，第二張單曲也終於面世，〈 TAMELESS 〉一曲繼續他們 hardcore 本色，「我們很想用心去做好這歌曲。我們現在不斷被社會的壓力、身邊的批評令自己迷失，也失去了自我 — 那把內心真正的聲音。歌好像是很憤怒，但其實就是要唱出來，提醒大家不要讓這內心被馴服。」大家可以感覺到不論是歌詞還是音樂當中都記載了憤怒和厭恨，但不是要放負，反而是想為這些情緒找到宣洩的空間。

〈 TAMELESS 〉的 mv 更請來了曾為陳奕迅、方大同、RubberBand、Yukilovey 等香港音樂人設計唱片封套、演出海報及 mv 的年輪事務所 GrowthRing & Co 主理，更由 Kenji Wong 及 Ming Wong 執導，Kenji 他很喜歡 Last Digit 這一首歌，所以即使在沒太多成本之下都想為樂隊製作一個高質素的 mv。

此 mv 製作的當時，香港正面對中學童自殺潮，所以 mv 有著很濃烈的《 大逃殺 》或是《 告白 》一般的日本電影感，mv 女角、日本女模 Erica Goto 身穿水手校服裝，又有不少的 glitch effect，那份壓抑感實在令人透不過氣來，「你會看到女角會吃藥，隱喻自殺的情景，我們就是想帶出這一樣訊息，讓更多人關注年輕人的身心健康」，加上 Edmond 唱出：

Ever since I drove myself insane You never satisfy You only criticize You never use your eyes So here is what I'm telling you This is my fate A curse in my days Bring in my faith Burn in my blaze I’ve had enough

看來 Last Digits 的各成員們，已不想再不停地滿足別人的期望了，他們更想大家聽到的，是他們內心深處的聲音。