【新歌速遞】Karen O 、 Sharon Van Etten 、 Panda Bear ⋯⋯

子曰:新歌何其多,難追,好彩有扭耳仔不定期為你精選。今次我們介紹的有久未露面的紐約市唱作女王 Sharon Van Etten 、 Animal Collective 主腦 Panda Bear 、 英倫烈女 Du Blonde 以及獨立名伶 Karen O 等人的新作。

Sharon Van Etten - Seventeen

在 Julien Baker 、 Mitski 和 Phoebe Bridgers 等名字冒起前, Sharon Van Etten 已經是樂迷間最備受喜愛的女唱作人之一,相較後來者們富有女性主義色彩的創作形象, Sharon 顯得比較平實,更貼近心靈,多於理念。她即將於三月推出時隔五年的全新專輯《 Remind Me Tomorrow 》,並於昨天發表了新歌〈 Seventeen 〉,噢,甫聽又是直闖心房的一首好歌,尾段聲嘶力竭的喊叫完全表現出年輕靈魂的鬱怒。歌曲 mv 取景拍攝的地方都是 Sharon 發跡前愛流連之地,呼應了歌曲關於少年少女初長成的懵懂時光。

Panda Bear - Dolphin

Noah Lennox 作為 Animal Collective 的主腦之一,其以 Panda Bear 名義發表的作品數量已經漸漸追上樂隊的步伐,將於今年 2 月 8 日推出的《 Buoys 》將是他第五張個人作品。目前已釋出的只有一首〈 Dolphin 〉,這種狡黠的海洋動物向來予人靈性飽滿的印象,用上了木結他的民謠元素回歸 Panda Bear 早期風格,但對水滴聲的運用則令人聯想起涉谷系大神 Cornelius 的名作〈 Drop 〉呢。

Du Blonde - Buddy

不經不覺,原來《 Welcome Back To Milk 》那個經典全裸封面已經是 2015 年的事,由 Beth Jeans Houghton 化名的 Du Blonde 最近簽約 Moshi Moshi ,並且公布了全新專輯《 Lung Bread For Daddy 》的消息,先行單曲〈 Buddy 〉是一首爽直的 garage / psych rock,描寫情侶關係的尾聲,啟發自一段她與前男友在分手前於街上的漫步對話,男方當時問他們以後還可否做朋友,Beth 說不行,所以才有了「 I can be your girl but I can’t be your friend. 」這句歌詞。

Karen O - Lullaby

Yeah Yeah Yeahs 的 Karen O 又再次為電視影集寫歌了,這次是動作類型的《 Hanna 》,劇情圍繞一名自小被培養成殺手的少女,由 2011 年的同名電影改編而成。延續她為《 Her 》寫的〈 Moon Song 〉那種極度簡約風格,Karen O 真的以搖籃曲的口吻唱著“ My breath, you breathe/ It will carry you. ”如此輕飄飄的字句,全長 81 秒。嗯嗯,本來還以為能期待她再次交出前年為服裝牌子 KENZO 所寫該首〈 YO! MY SAINT 〉那麼層次豐富的作品...