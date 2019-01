Kraftwerk 、 Ed Sheeran、房東的貓、 Craig David 同日公布來港

一覺醒來,就看見臉書上到處是殿堂級德國電子音樂先驅 Kraftwerk 再度來港的消息;刷完牙,就收到朋友傳來英國當紅 Craig David 來港的海報;剛回到公司,又有英國流行唱作歌手 Ed Sheeran 再度來港的新聞......下午茶時段又再有搞手公布武漢民謠雙妹嘜「房東的貓」四月開騷,嘩,乜日子咁高興? (放工後更新:仲有John Mayer 於放工後公布買飛詳情!)

Kraftwerk

4月29日 九龍灣展貿中心 Star Hall

有網民表示:「如果廿年前你話我知可以喺香港睇到三次 Kraftwerk,我一定唔信」。的確如此,當初 Kraftwerk 於2008年首度來港時,不少樂迷都以為是可一不可再的體驗,沒想到他們 2013 年再次來港,更向香港樂迷呈現了當時嶄新的 3-D 音樂會體驗,在視覺上帶來的震撼絕不下於他們的前衛電音美學,想信不少有份參與的樂迷仍保留當時隨門票派發的 3-D 眼鏡吧。今次 Kraftwerk 三度來港,若果你前兩次錯過了,這次可沒有藉口錯過朝聖的機會啦。

Kraftwerk 為德語「發電廠」的意思,不少樂迷都以「電子音樂界的 Beatles 」去理解他們的歷史地位,雖不中亦不遠矣。早期的 Kraftwerk 還是一班著皮褸吹橫笛的猛男樂隊,不過音樂理念已經有著追求革新的實驗精神,基本上每張專輯都是劃時代的經典,尤以宣示 Kraftwerk 四人「進化」成機器人形象的《 Die Mensch·Maschine ( The Man-Machine )》封面最為人熟知。雖然台上不拘言笑,但其實 Kraftwerk 每每會在演出中帶出具有人文精神的訊息,譬如在 2012 年期間展開巡演適逢日本福島核電廠事故不久,就以反核能為主題,連名作〈 Radioactivity 〉也在現場演出中換成〈 STOP Radioactivity 〉版本;而2013年在香港的場次也很貼心地把衛星圖片目的地換成香港。

Kraftwerk 於去年憑著重新演繹舊作的《 3-D The Catalogue 》贏得格林美獎的最佳跳舞/電子專輯獎項,雖說他們的成就早已無需獎項認可,但這次奪獎也代表他們接近五十年的創作生涯仍然能夠緊扣時代。 Kraftwerk 去年開始轉用名為「 Soundscape 」的音響系統 ( 該套系統也將於三月的本地後搖/器樂音樂會被率先採用),這次不只視覺 3-D ,連帶聽覺上的感知也會變得非常立體吧,實在令人相當期待。

Craig David

2月21日 PLAY

於 2001 年推出的《 Born To Do It 》仍是一張相當經典的 R&B 流行專輯,當年 18 歲的 Craig David 曾一度是英國最年輕冠軍大碟男歌手的紀錄保持者(此紀錄後來被 Jake Bugg 取而代之),是不少樂迷心目中的情歌王子。雖然在商業成續上一度沉寂,但他於 2016 年再憑大碟《 Following My Intution 》空降英國 iTunes 排行榜首,近年也愈來愈多年輕樂迷著迷於他的各種深情演繹。 Craig David 早於 2003 年就和香港結緣,參加過當年的維港巨星匯,也於 2009 年再度來港;相隔十年,今次 Craig 將會帶來他著名的《TS5》系列演出,於 PLAY 和大家見面 - 在《 TS5 》曾於2017年進駐音樂節 Glastonbury 的 Sonic Stage,吸引超過二萬五千名樂迷的破紀錄人數。

Ed Sheeran

4月17日及18日 香港迪士尼樂園幻想道露天場地

這位人氣唱作歌手本來計劃於2017年11月來港演出,但當時因為一場單車失事意外而被迫取消,今次喜愛他的本地樂迷終於可以圓夢。音樂會日子為4月17日及18日,演出場地為香港迪士尼樂園的露天,去年已有台灣樂隊「五月天」演出的先例,大家精神飽滿的話也許可以選擇在迪士尼遊玩半天再睇騷。今次音樂會門票將以實名制發售,希望能夠有效打擊黃牛黨吧。

房東的貓

4月3日 麥花臣場館

因為以清新風格翻唱宋冬野〈斑馬,斑馬〉而大受歡迎的武漢雙人民謠組合「房東的貓」,去年首度來港開騷門票秒速售罄,將於4月3日舉行《這是你想要的生活嗎》巡演的香港特別場,更移師旺角的麥花臣場館作更大型製作的演出。門票將於1月14日早上十時開賣,不想錯過的文青樂迷就要留意啦。她們承諾:「這次會增加很多新曲目,也會唱一些從沒發表過的歌。」

JOHN MAYER

4月8日 香港會議展覽中心 Hall 5BC