【 Show 後煙 】 Lo-fi Beebop 快炒旋風 觀眾： 永發是文化地標

扭耳仔除了聽一眾音樂人去論盡樂壇之外，都好想聽到樂迷的心聲！現帶來【 Show 後煙 】這環節讓大家在聽完 Show 後將感受與我們慢慢分享！這場《 Lo-fi Beebop：快炒旋風 》由音樂人 Tomii Chan 與 Sam Chan 即興舉辦的演出。在這個場地這個圈子的show後煙位，我遇見了什麼人？

油麻地「永發」，一間地道的茶餐廳背後，曾經舉辦過多個小型但非常有趣的派對，一支結他30人輪著用輪著唱；樂隊將整套鼓放在餐廳中間，加上插電樂器演出；DJ舞池、blues 之夜、 hip hop battle ，亦有日劇《戀上香港》在此取景，有意無意地「永發」成為了一個文化地標。 ( 攝影 : Moment Hung )

入夜後 Sam Chan 將家人主理的「永發」變成一個文化展示場所。

「永發太子爺」Sam Chan ：「我本來想講不過不失，但佢哋玩得好好！Tomii 玩了我好想聽嘅歌，阿悅玩了一首我有份嘅歌！某程度上，呢場算係幾成功，嚟緊想啲朋友玩多啲show，做多啲音樂，可能不在永發，令到香港不會咁悶。（覺不覺得永發成為了地標？）咁.......呢度係永發呀嘛！」

第一隊演出單位 科學麵 向觀眾派發科學麵。

樂隊 科學麵 成員 (左) 結他手 Martin (右) 主唱 阿悅 。

見到 DJ Dom 時才剛完了第一個演出單位，他不知說什麼。

903 電台節目《 無定向喪煲病狂 》客席主持 DJ Dom （ Shelf-Index ） ：「 第二、三次睇永發gig ，organize得愈來愈好，美中不足係無得現成叫乾炒牛河同無電視睇 《 大帥哥 》。今次最大驚喜係『 金巴利道乜乜乜 』，但佢哋好衰，無 SoundCloud 得個 『 哀豬 』。 」

科學麵 阿悅 不抽煙，但專程問身後朋友借煙來拍照。

樂隊「科學麵」成員 阿悅：「（第一次來永發？） 你講表演呀？第二次。（樂隊為何叫科學麵？）因為去台灣旅行，食咗個科學麵覺得好好食，不如就叫科學麵。（今日覺得怎樣？）第一次喺咁多人面前表演，上次沒有咁多，今次多了十多個。」

Sam 與 阿悅 合唱兩位共同創作的〈 控煙辦 〉。

阿悅：「（剛剛與 Sam Chan 合唱的那首歌是？）嗰首歌因為我成日想身邊嘅朋友唔好食煙，咁我都有首歌叫〈 No Smoking Club 〉，希望啲朋友健康啲，大家可以見耐啲！Sam 就反駁我，作咗首〈 控煙辦 〉就話我好煩，成日叫人唔好食煙。佢求其用〈 Fake Plastic Trees 〉嘅 chord 嚟寫一首歌，兩、三個 chord 咁。(你成功了，你在一個吸煙的專欄去宣揚這個訊息。) 係！但啲朋友都係繼續食煙。」

兩個吸煙者最少一個因吸煙提早死亡，戒煙熱線1833 183。 世界衛生組織

第二隊演出單位 「 金巴利道路真理生命聯合 」 頭帶與咪高峰結合的面罩，成員最後說歡迎大家加入，亦歡迎成員退出。

凱婷 因經常在澳洲，所以很難得可以在永發看到演出。

楊凱婷 ：「一位叫 阿Sam 嘅朋友介紹我嚟，但我本身係 Jonathan Yang 嘅fans，之前都miss晒佢啲show，今次有機會到來，咁真係好興奮！(沒有看過又怎樣稱得上粉絲？) 唔係呀！我之前唔喺香港。(其他兩隊怎樣？) 第一隊幾好聽，之後第二隊算唔算係實驗嘢？（我聽完眼濕濕）佢哋係咪浪漫底？聽到覺得好浪漫。 」

雙胞胎姐姐 阿蕎 與 Hydra ，他們不斷說我像一個朋友叫阿傑。

Hydra ：「（你與雙胞胎姐姐在永發相遇嗎？）唔係，佢成日抄我，我去邊都抄我囉！我嚟呢度係支持我嘅偶像阿悅。（他的演出怎樣？）我差不多最後先到，幾好睇。(經常來永發？) 我係支持永發，好支持咁地道嘅show。」

Hydra 亦表示她那麼支持阿悅，是因為他很支持她的「好朋友」那首〈 喜歌 〉，「科學麵」的instagram 只follow了 Hey Joe Trio 。

阿蕎：「你係扭耳仔？我有睇。我好鍾意 Clockenflap ，上年我第一次去。（講返永發好嗎？）今日係我第一次嚟永發，個feel都幾好，大家都坐喺個地下度！最鍾意係見到啲糖紙跌咗喺地下，咁啱同旁邊個pedal同色！大家好投入在音樂入面，見到大家做到專注嘅事，覺得好開心。（你小時候參加朗誦隊？說話那麼字正腔圓和正面。）我係哈姆太郎，希望每天都過得開心。」

正修讀電影的阿蕎，想法非常正面，是發言人的材料：「睇show有好多嘢可以做，當然第一樣係尊重音樂，第二樣係識到鍾意音樂嘅朋友。（你做什麼工作？）我讀緊電影，但我拍啲片好垃圾。（看了《 G殺 》沒有？）《 G殺 》未睇但係想睇，聽人講好...... 」

Underdog 同時是 Die ChiwawaDie 以及 Noah To Nowhere 鼓手

Underdog ：「（今晚如何？）好好睇，嚟過幾次。睇facebook，睇宣傳見到今晚場show。（有沒有在這裡演出過？）沒有。（對新一年有什麼期望？）多啲show睇，希望有唔同類型嘅show，唔同地方嘅show。（同Sam的友情？）佢有時會嚟睇 Die ChiwawaDie ，跟住就識咗，留意一下佢搞嘅show。 」

問到 Underdog 何時有演出？隔日後，她傳了這張圖給我：

Pmq 擁有自己的一人樂隊 Luther’s Sister ，以及與 Underdog 都是 Noah To Nowhere 的隊友。

Pmq ：「今日非常之正！（之前有沒有在永發演出過？）有，好像是上年八月的事，三十人每人唱一首歌。今日少人咗，之前多人會迫到好焗。（覺得這個場地怎樣？）這個場好 chill 好貼地又親切嘅感覺，可以人哋唱唱吓，我鳩叫都ok。（有什麼與Sam講？）搞多啲 show ， 多謝你喺度搞 show ，次次都好撚正。（新一年有什麼期望？）秘密。」

壓軸由Tomii Chan 與 Jonathan Yang 兩個單位互換的演出。

Mandy (左) 與 肥狗 (右) 都遲到了，錯過了一半的演出。

肥狗：「（為何你會遲到？）唉......（覺得今晚如何？）氣氛好好，場地好特別，仲可以喺band後面見到蛋撻，呢件事好好。（演出單位如何？）我唔記得咗叫乜名.......哈哈」

Mandy ：「（為何帶班朋友來？）佢哋鍾意啲刺激嘢！因為我有得免費睇，所以我就想嚟睇。（同主辦方有什麼關係？）我幫阿Sam整poster。（同Sam的友情？）佢係一個好人，新一年希望佢開開心，希望大家都開開心心。」

這次演出的海報由 Mandy 設計。

一月還有很多演出，我們show後食煙位見：