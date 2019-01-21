【約響導】林一峰 《 Travelogue 4 Escape 》專輯解構會

《 約響導 》第二擊！今次有香港唱作人林一峰（Chet Lam）！他將會在 2 月 22 日於 KEF Music Gallery 與一眾樂迷分享共 12 首新曲的第 18 張個人專輯 — 《 Travelogue 4 Escape 》（《 出走 》），來到第四張《 Travelogue 》專輯，音樂一樣是這麼唯美，歌詞一樣看到 Chet 有血有肉的感受，但之前的《 Travelogue 》都是和「遊」一字有關，今次卻是「出走」，為甚麼呢？介時 fans 可以現場足本欣賞專輯後，再近距離聽 Chet 分享創作背後，問他「出走」的原因，也問問他最想出走哪個地方！

去年 11 月扭耳仔為大家帶來一個全新音樂活動《 約響導 》，請來樂隊 RubberBand 與歌迷分享專輯背後，活動中 RubberBand 成員談笑風生，幽默逗趣對話洋溢，歌迷也熱烈發問，氣氛非常好！

第二場的《 約響導 》即將舉行，請來香港唱作人林一峰現身 KEF Music Gallery，將於 2 月 22 日與一眾樂迷分享共 12 首新曲的第 18 張個人專輯 — 《 Travelogue 4 Escape 》的製作與靈感。同樣免費入場，名額 30 個，大家即 click 入這裡報名！

你和我都有歷史 某年某人某地某天 友情愛情也是我的恩賜 最好的恩賜 有誰憧憬向著明天 有誰不捨每段往事 天才瘋子確實只差一線 誰像我樂意站於此刻此處 成敗也願意冒險才有意思 〈 出走 〉— 林一峰

今次的專輯，Chet 更是整張在於美國紐約錄製，並由格林美（Grammy Award）得獎者 Chris Connor 編曲及製作，以兩⽂三語 — 粵語國語英語組成 12 ⾸關於旅途的作品，與合作無間的紐約音樂人 Chris Connors 一起打造中文音樂的可能性。在早前的專訪中，林一峰也訴說了今次《 Travelogue 4 Escape 》是這一個概念專輯的「一個總和」，是人的閱歷，也是他的一個探索，「返番去原點，重新認識你自己」。

林一峰也在 Facebook 預先分享了點點新專輯其中一首歌曲的感想：「我在中美洲寫的一首歌〈 蝴蝶谷 〉。當初寫的時候只有旋律，全因為聽到監製舒文正在找一首像〈 忘記他 〉的旋律給一位重量級女歌手，我就試試看；我的 demo 沒有被選中，但後來我寫上這份有關生死的歌詞，交給 Chris Connors 監製，他找來一位天才 Gabe Zucker 編曲，成就了我第一首全球華語金曲榜的冠軍歌。」

無憾無語 讓我微笑擁抱現實 蝴蝶最終消失 鏡花水裏月 化做多少情歌 〈 蝴蝶谷 〉— 林一峰

約實大家 2 月 22 日，與林一峰一起出走煩囂的香港，進入他的蝴蝶谷中尋找你和我的自己。

林一峰 《Travelogue 4 Escape》專輯解構會

日期：2019 年 2 月 22 日（星期五）

時間：20:00 - 22:00

地點：KEF Music Gallery（中環都爹利街1號12/F）

名額：30 名

即 click 入這裡報名

另請參閱《條款及細則》。

截止報名日期：2019 年 2 月 20 日中午 12 時（星期三）

查詢：event@hk01.com / Whatsapp+852 6689 0189

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