Underworld 首張專輯發表25年：驚為天人的折衷主義混搭電音舞曲

英國 electronica 樂團 Underworld 教外界引頸以待的首張專輯《 Dubnobasswithmyheadman 》在1994年1月面世,當年被形容為「自 The Stone Roses 的《 The Stone Roses 》以來最重要及自 Primal Scream 的《 Screamadelica 》以來最優秀之專輯」。那時 Underworld 三人的化學作用,是兩位對新世代電音舞曲發生興趣的資深樂手,跟比他們年輕十多年的 techno / house 世代 DJ 之合作關係,從而製作出一張包含著 techno / progressive house / dub / ambient / acid house / indie rock素材而來的電音舞曲大熔爐專輯。

25年前——1994年1月25日,英國 electronica 樂團 Underworld 發表了叫外界為之引頸以待的首張專輯《 Dubnobasswithmyheadman 》。正確而言,這是由 Karl Hyde 、 Rick Smith 和 Darren Emerson 所組成之 Underworld Mk2 的首張專輯。當年有英國音樂週報《 Melody Maker 》作者 Ben Turner 就以「自 The Stone Roses 的《 The Stone Roses 》以來最重要及自 Primal Scream 的《 Screamadelica 》以來最優秀之專輯」來形容 《 Dubnobasswithmyheadman 》,甚至被視為預視著未來音樂的模式。

1994年的 Underworld : Darren Emerson 、 Rick Smith 和 Karl Hyde (互聯網圖片)

在90年代初,我們都對那種講求高度混搭元素的折衷主義( eclectism )音樂為趨之若鶩,正如 Primal Scream 的《 Screamadelica 》得以被視為無懈可擊之作般。而 Underworld 這隊 electronica 樂團的《 Dubnobasswithmyheadman 》,正得以包含著 techno / progressive house / dub / ambient / acid house / indie rock素材而來的電音舞曲大熔爐專輯,來得前無古人。

Underworld的《 Dubnobasswithmyheadman 》原定是1993年12月出版,後來延至1994年1月24日才由 Junior Boy's Own 廠牌出版,所以第一版的《 Dubnobasswithmyheadman 》之出版年份也是印上1993年。

試聽《 Dubnobasswithmyheadman 》全碟

要談《 Dubnobasswithmyheadman 》之前,也要先解說 Underworld 的背景。來自威爾斯卡迪夫的主唱兼結他手 Karl Hyde 和鍵琴手 Rick Smith 早在 1982 年已組成 synth-pop 樂隊 Freur 而闖出名堂,在1983及86年出版過兩張專輯《 Doot-Doot 》和《 Get Us out of Here 》,前者為他們帶來大熱單曲〈 Doot-Doot 〉,而他們也是那種 one-hit-wonder 樂隊。 Freur 解散之後,Karl 和 Rick 另組成 full band 形式的 new wave / synth-funk 樂隊 Underworld ,也是所謂的 Underworld Mk1 ,在1988及89年出版過兩張專輯《 Underneath the Radar 》和《 Change the Weather 》的他們只是半紅不黑的樂隊,履歷上最大亮點是曾為 Eurythmics 的美國巡演擔任暖場演出,Underworld Mk1 也因為成績欠佳而黯然休止。

跟著 Karl Hyde 跑到美國做幕後音樂人,包括曾在 Prince 的 Paisley Park 錄音室工作,以及為 Deborah Harry 伴奏;Rick Smith 則對 acid house 發生興趣,並遇上 Darren Emerson 這位年僅18歲的 techno DJ;而 Karl 和 Rick 又與其他夥伴在1991年組成多媒體設計公司 Tomato。然後 Karl 重返英國跟 Rick 復合,再加上 Darren 而組成他們的三人電音組合,先在1992年以 Lemon Interupt 名義發表單曲,跟著便演進成脫胎換骨的 UJnderworld Mk2。

兩位在 synth-pop 時代出道的資深樂手 Karl Hyde (中)和 Rick Smith (右)跟 Darren Emerson (左)這位 techno DJ 的年齡相差了12至14年。(互聯網圖片)

他們三人在 Underworld Mk2 所產生的化學作用,是兩位資深樂手對新世代電音舞曲發生興趣,從而遇上比他們年輕十多年的 techno / house 世代DJ,好讓他們得以吸納著舞池的動能,再加上 Tomato 酷極了的設計美藝而來;他們是建基於 techno 風格上的樂團,但 Karl Hyde 仍沒有放下他的歌手以至結他手的角色卻又不是典型的玩法;有別於一般對著電腦與合成器創作的電音樂隊,當年他們強調 Underworld 很多曲目都是以即興形式 jam 出來,連 Karl 的歌詞也是通過 cut-up 處理而成,其文字也來得相當之天馬行空的迷幻狀態。所以 Underworld 的音樂就是這麼別樹一幟地被視為驚世駭俗的破格聲音。

最先發表成單曲是由 ambient 結他帶出的13分鐘 progressive house 曲目〈 Mmm Skyscraper I Love You 〉, 雖然 Karl 表示所寫的是他在紐約市之遊記,然而當他恍恍惚惚的唱道「 Thirty thousand feet above the earth, its a beautiful thing 」,到大唱「 And I see Elvis! and I hear god on the phone! 」,那壓根兒全然是一段迷幻旅程。

專輯開場曲〈 Dark & Long 〉是一段幽暗又冗長的 deep techno 旅途,配以是 Karl 深沉而磁性的主唱與迷魂的 dubby 音響效果。

專輯喚作《 Dubnobasswithmyheadman 》, dub 是重要的一環。〈 Surfboy 〉的沖浪男生是捲入了一個 dub techno 旋渦,源自 Lemon Interupt 時期作品的〈 Dirty Epic 〉在耐人尋味的迷魂 dub house 曲風下有著 Karl 溫文爾雅的主唱再綻放出 new wave 式結他。

以結他主導的〈 Tongue 〉是一首多麼夢幻的 ballad 歌曲,有如 synth-ballad / blues / house 通婚的電幻藍調曲目〈 River of Bass 〉在當年被拿來跟 J. J. Cale 的聲音作相提並論。

〈 Cowgirl 〉猶如把 acid techno 帶到去西部,那段” everything, everything, everything, everything ”的人聲 loop 實在好毒,Underworld 的2000年現場專輯《 Everything, Everything 》之名字正是來自此曲。〈 M.E. 〉的日語採樣、 vocoder 人聲 、 house 曲風、80年代英倫 synth-pop 式浪漫主唱與鋼琴,都是相當之混搭而來。

而這個鐵三角陣容的 Underworld ,也只是維持著《 Dubnobasswithmyheadman 》以及《 Second Toughest In The Infants 》(1996年)和《 Beaucoup Fish 》(1999年)這三張專輯而已,跟著 Darren Emerson 也告退出。