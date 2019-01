Weezer 突發「藍綠專輯」演繹 Toto 、 MJ 、 A-ha 經典作

由主唱兼結他手 Rivers Cuomo 領軍的美國另類搖滾名團 Weezer 在毫無宣傳下於上週突如其來地發表改編歌專輯《 Teal Album 》,其中不但重新演繹了Toto 、Michael Jackson 、 Tears For Fears 、 Eurythmics、 A-ha 等名字伴奏著他們成長的80年代經典冠軍歌,還有60年代的 Ben E. King 、 The Turtles ,70年代的 Black Sabbath 、 Electric Light Orchestra ,以至90年代的TLC 等等作品。

明明美國另類搖滾名團 Weezer 本已計劃好會在今年3月初出版由 Dave Sitek ( TV On The Radio )監製、又名《 Black Album 》的同名專輯《 Weezer 》,而且亦已在去年先釋出了兩首單曲〈 Can't Knock the Hustle 〉和〈 Zombie Bastards 〉。然而在上星期四1月24日,他們乃在毫無宣傳與預告之下,突如其來地在各大音樂串流平台發表了樂隊的改編歌專輯,這張同名專輯《 Weezer 》又名《 Teal Album 》。

Weezer 的改編歌同名專輯《 Teal Album 》在1月24日各大音樂串流平台發行,而實體唱片要到3月間出面世。

「又係你呀陳生?」即是 Weezer 又來多張「同名專輯」。話說由主唱兼結他手 Rivers Cuomo 領軍的他們在1994年出版了成名作首張同名專輯《 Weezer 》,帶來了〈 Buddy Holly 〉、〈 Say It Ain't So 〉等大熱單曲,專輯的唱片封面是四位成員「棟篤企」的照片,背景是一片藍色,所以專輯被喚作《 Blue Album 》。然後,迄今已出版過超過十張錄音室專輯的他們,凡舉帶來同名專輯,唱片封面照片便又是四位成員「棟篤企」並配以一個單色背景,而專輯便以這個顏色作外號,尤如 Weezer 的一個傳統。

在25年前的《 Blue Album 》之後,他們過去已有過《 Green Album 》(2001年) 、《 Red Album 》(2008年)、《 White Album 》(2016年);而在《 Black Album 》出現之前,《 Teal Album 》則「打尖」面世,今次是個藍綠色(又喚作青綠、鴨綠)。

Weezer :(左起) Rivers Cuomo 、 Scott Shriner 、 Patrick Wilson 和 Brian Bell 。(圖片提供: Warner Music )

Weezer 「突發地」在音樂串流平台發表樂隊的改編歌專輯,那其實早有端倪。去年,一個互聯網上的樂迷活動驅使 Weezer 去重玩美國老牌搖滾大團 Toto 的1981年 soft rock 經典〈 Africa 〉,但他們卻「玩嘢」地先釋出他們翻玩 Toto 的1982年另一經典作〈 Rosanna 〉,然後才在去年5月發表 Weezer 版的〈 Africa 〉——此曲的迴響有幾巴閉?不但 Weezer 版的〈 Africa 〉登上了美國另類搖滾歌曲排行榜冠軍、Billboard 百大的50位,連 Toto 也甚滿意這個改編版本,從而要重玩 Weezer 的2001年單曲〈 Hash Pipe 〉作回禮。

〈 Africa 〉的無比成功、叫好又叫座,也促成 Weezer 不張揚地灌錄了《 Teal Album 》這張十曲改編歌專輯出來,原曲首首皆是美、英樂壇的大熱經典。

《 Teal Album 》以翻玩Toto 的1981年美國 Billboard 冠軍歌/英國亞軍單曲〈 Africa 〉揭開序幕,然後也重玩了英國樂團 Tears For Fears 的1985年Billboard 冠軍/英國季軍單曲〈 Everybody Wants to Rule the World 〉、英國 synth-pop 二人組合 Eurythmics的1983年Billboard 冠軍/英國季軍單曲〈 Sweet Dreams (Are Made of This) 〉,挪威樂團 A-ha 的1985年Billboard 冠軍/英國季軍單曲〈 Take On Me 〉,美國流行天王 Michael Jackson 的1983年美、英冠軍單曲 〈 Billie Jean 〉,十首改編歌佔了一半是80年代作品,看 Weezer 四子的年紀,80年代初正是他們的成長青春期。

然而《 Teal Album 》並不獨是他們的80年代改編歌專輯。所以也有 Ben E. King 的1961年老歌、給人翻唱無數的〈 Stand by Me 〉,美國樂隊 The Turtles 的1967年名曲、被王家衛電影《春光乍洩》用作主題曲的〈 Happy Together 〉;70年代曲目,有英國 heavy metal 老祖 Black Sabbath 的1970年重型神曲〈 Paranoid 〉、英國搖滾樂團 Electric Light Orchestra 的1978年名曲〈 Mr. Blue Sky 〉。再跳到90年代,他們又玩了美國 R&B 女團 TLC 的1999年 Billboard 冠軍單曲〈 No Scrubs 〉。

那麼《 Teal Album 》好聽嗎?如果你已熟悉上述的所有經典作(並有一定的定紀),你一定會聽得滿心歡喜、琅琅上口,感到回憶「返晒嚟」。

無疑他們玩〈 Africa 〉是一次神來之筆,但專輯裡的其他改編歌則略嫌沒有多大驚喜,〈 Everybody Wants to Rule the World 〉、〈 Take On Me 〉太跟足原著而平平無奇,〈 Sweet Dreams (Are Made of This) 〉遠不及 Marilyn Manson 版精采,〈 Happy Together 〉是意料中事,〈 Paranoid 〉交由結他手 Brian Bell 主唱下只是一心去扮演一隊重型搖滾樂隊。

當然,聽 Weezer 玩〈 Billie Jean 〉又的確過癮,soulful 地玩〈 No Scrubs 〉是另一神來之筆,怪不得 TLC 也聲言想跟他們現場同台玩出此曲。

與此同時,我仍繼續期待受到 Gorillaz 以至 Can 與 Pink Floyd 影響的 《 Black Album 》吧。