【有含意】Netflix 最新校園性喜劇 soundtrack 專攻80年代金曲

串流影音網站 Netflix 一月推出英國校園性喜劇《 Sex Education 》,講述有一位性治療師母親的處男主角 Otis 與疑似老江湖女主角 Maeve ,誤打誤撞開始為同校的高中生提供收費性輔導服務。劇情輕鬆趣怪又刻劃了許多少男少女的苦惱,而劇中多首來自80及90年代的金曲不時帶來啜核抵死,又能側寫角色心情的效果。

看罷《 Sex Education 》第一集,不禁狐疑這是一個發生於什麼年代的故事呢?年僅16歲的男主角 Otis 房間有著滿櫃子的黑膠唱片,兩母子的家庭活動則是用錄影機看 Julia Roberts 的電影;但當 Otis 被惡霸同學 Adam 發現家裡收藏的性教育錄影帶時,又會提醒對方 Pornhub 比較實用,後來也有由智能電話引發的劇情 ———— 劇集創作人 Laurie Nunn表示她是故意把時空背景設定得比較曖昧,認為年青人對性的好奇和困惑是一個恆常的現象。轉念一想,在九十年代的生活文化中能夠用上2019年的科技,其實也是相當讓人嚮往。

除了人物和環境設定,《 Sex Education 》的選歌也相當具時代感,原來該劇請來另一 Netflix 大熱作《 The End of the Fxxking World 》的音樂顧問 Matt Biffa ,難怪品味上特別著重情懷。除了選歌,美國獨立大團 Vampire Weekend 的主腦 Erza Furman 也為劇集提供了十數首歌曲,既有他過去的單飛作品,亦有特地為劇集寫的原創作品;譬如男主角 Otis 出場一幕,就用上一首〈 Coming Clean 〉,歌詞說「我有個秘密不知道應不應該告解」,而畫面上的 Otis 就正在晨光下嘗試進行自慰,預備好成人離誌,也塗上了潤滑液,蓄勢待發卻被母親的一夜情對象不小心撞破告終。

而當 Otis 後來再次嘗試拿著功課紙自慰(並失敗),背景樂就用上流行巨星 Billy Idol 在1982年推出的〈 Dancing With Myself 〉,為歌曲添上了另一層含意 ———— 相信不少觀眾看到此配搭時也不禁莞爾,但對許多青少年來說,要靠自己認識急劇的身體變化也實在不是易事呀。

另外還有宛如女主角 Maeve 主題曲的〈 Rebel Girl 〉,就是借用原唱樂隊 Bikini Kill 的暴烈色彩去側寫角色形象;而當 Otis 的男同性戀好友 Eric 在自己房間偷偷化妝自娛時,便響起騷靈女伶 Ann Peebles 的〈 I Can’t Stand The Rain 〉;第一集的結尾中, Ezra Hurman 以焦躁的歌聲唱道:I need an sex education right now,也是唱出了許多懵懂少年的心聲。有熱心網民把《 Sex Education 》用過的所有歌曲在 Spotify 上收集成 playlist,可以看見 A Flock of Seagulls 、 Violent Femmes 、 The Smiths 、 a-ha 、 Talking Heads 、 DEVO 等名團的金曲,若果作為 mixtape 推出卡式錄音帶合輯應該會很受歡迎吧。

最後提醒一下,該劇出現大量樂而不淫的裸露鏡頭,十八歲以下人士不得觀看 :)