Artrock 天團 These New Puritans《Inside The Rose》赤裸的藝術

英國 post punk 樂團 These New Puritans 終於有新碟！相隔《 Field of Reeds 》接近六年，全新專輯《 Inside the Rose 》將於今年推出，記著這個日子：3 月 22 日！其實樂隊去年 11 月己推出單曲〈 Into The Fire 〉，今次再有新歌曲發布，更連同新 mv 一同上線！〈 Inside The Rose 〉繼續 These New Puritans「 搖滾藝術 」的樂風，新 mv 也再次沖擊大家官能，可以看到一眾男女模特兒正面全裸，被布包圍，又和水、乳液交融，畫面一點不低俗，一點都不性慾向，卻是一個人類胴體欣賞與了解的旅程。

These New Puritans，大家一向對他們「 藝術搖滾 」（ art rock ）風格不會陌生，主腦之一 George Barnett 年輕時為前 Dior Homme 設計師 Hedi Slimane 工作，對美學的層次有一定的標準外，也一直以來可以和不同高級時裝界、攝影界「有料之士」合作，配上孖生兄弟 Jack 在歌曲真是「型到一個點」！

上一張專輯《 Field of Reeds 》中一曲〈 Fragment Two 〉mv，These New Puritans 就是與澳洲製片人 Daniel Askill 合作，Daniel 可以說是女歌手 Sia 的「御用 mv 導演」，〈 Chandelier 〉、〈 The Greatest 〉都出自他；再看看 These New Puritans 在官方 instagram 中 tag 的人物，位位都是在高級時裝界的人士，有攝影師，有模特兒，有化妝師，大家按入去看看他倒在 ig 上載的相片，都可以大開眼界。

而新專輯主題曲〈 Inside The Rose 〉的 mv，George Barnett 主理整個的美術指導，導演則找來倫敦攝影師 Harley Weir 主理，她是近年最掘起得快的攝影師之一，時裝品牌如 Missoni、Salvatore Ferragamo 等的 lookbook 也是找她去影。

所以大家在〈 Inside The Rose 〉的 mv 時好像在看那些高級的時裝雜誌的圖集，只是特別多裸女裸男罷了，男女模特兒正面全裸，被布包圍，又和水、乳液交融，雖然 mv 也不是如樂隊的名字那樣 pure，但也不是那種膚淺的性慾官能刺激，mv 也絕對是一個人體美學的探索。These New Puritans 也在今次新曲中加入更多的電音元素，又不離他們一向的 Neoclassical dark wave 作風，歌曲的節拍更是有點絮亂，也代表了聽眾觀眾在看這 mv 時的情緒吧。

這首〈 Inside The Rose 〉令你有多期待 These New Puritans 的全新專輯？

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