Artrock 天團 These New Puritans《Inside The Rose》赤裸的藝術

英國 post punk 樂團 These New Puritans 終於有新碟!相隔《 Field of Reeds 》接近六年,全新專輯《 Inside the Rose 》將於今年推出,記著這個日子:3 月 22 日!其實樂隊去年 11 月己推出單曲〈 Into The Fire 〉,今次再有新歌曲發布,更連同新 mv 一同上線!〈 Inside The Rose 〉繼續 These New Puritans「 搖滾藝術 」的樂風,新 mv 也再次沖擊大家官能,可以看到一眾男女模特兒正面全裸,被布包圍,又和水、乳液交融,畫面一點不低俗,一點都不性慾向,卻是一個人類胴體欣賞與了解的旅程。

These New Puritans,大家一向對他們「 藝術搖滾 」( art rock )風格不會陌生,主腦之一 George Barnett 年輕時為前 Dior Homme 設計師 Hedi Slimane 工作,對美學的層次有一定的標準外,也一直以來可以和不同高級時裝界、攝影界「有料之士」合作,配上孖生兄弟 Jack 在歌曲真是「型到一個點」!

上一張專輯《 Field of Reeds 》中一曲〈 Fragment Two 〉mv,These New Puritans 就是與澳洲製片人 Daniel Askill 合作,Daniel 可以說是女歌手 Sia 的「御用 mv 導演」,〈 Chandelier 〉、〈 The Greatest 〉都出自他;再看看 These New Puritans 在官方 instagram 中 tag 的人物,位位都是在高級時裝界的人士,有攝影師,有模特兒,有化妝師,大家按入去看看他倒在 ig 上載的相片,都可以大開眼界。

而新專輯主題曲〈 Inside The Rose 〉的 mv,George Barnett 主理整個的美術指導,導演則找來倫敦攝影師 Harley Weir 主理,她是近年最掘起得快的攝影師之一,時裝品牌如 Missoni、Salvatore Ferragamo 等的 lookbook 也是找她去影。

所以大家在〈 Inside The Rose 〉的 mv 時好像在看那些高級的時裝雜誌的圖集,只是特別多裸女裸男罷了,男女模特兒正面全裸,被布包圍,又和水、乳液交融,雖然 mv 也不是如樂隊的名字那樣 pure,但也不是那種膚淺的性慾官能刺激,mv 也絕對是一個人體美學的探索。These New Puritans 也在今次新曲中加入更多的電音元素,又不離他們一向的 Neoclassical dark wave 作風,歌曲的節拍更是有點絮亂,也代表了聽眾觀眾在看這 mv 時的情緒吧。

這首〈 Inside The Rose 〉令你有多期待 These New Puritans 的全新專輯?

