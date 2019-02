無謂再抑壓心底愛！St. Vincet 贏格林美兼上演同性挑逗雙身合唱

美國獨立唱作女歌手 St. Vincent 於2月10日晚上舉行的 Grammy Awards 中贏下「 Best Rock Song 」獎項,是她繼2015年的同名專輯《 St. Vincent 》後再度獲格林美獎肯定。然而昨晚關於 St. Vincent 的最大新聞還是得數她與英國流行歌手 Dua Lipa 散發濃厚同性戀意味的精彩合唱演出。

隨著女性權益這個社會議題愈演愈烈,女唱作歌手們近年亦獲得更多關注和追捧,而 St. Vincent 可謂這股潮流中的俵俵者。經過早年兩張獨立民謠小品的磨練,原名 Annie Erin Clark 的她憑藉2011年的專輯《 Mercy 》一躍而成獨立搖滾尖子,竭思底里的狠辣結他演奏,加上既神經質又聰慧的曲詞編唱,贏得前 Talking Heads 主腦 David Byrne 青睞,兩人於竪年合作推出《 Love This Giant 》並一道展開巡演。

在前輩身上取經後,St. Vincent 於2014年發表的同名大碟《 St. Vincent 》無論是音樂風格和造型都注人豐富的舞台劇元素,除了獲 NME 等多家媒體選為年度大碟,更贏得該年格林美獎的「 Best Alternative Album 」,成為20年來首位奪得該獎項的女唱作人。

而昨晚 St.Vincent 一舉贏下生涯第二及第三個格林美獎,先是大碟《 MASSEDUCTION 》的包裝設計獲獎,再以專輯同名曲擊敗 21 Pilots 、Bring Me the Horizon 及 Ghost 等單位奪得「 Best Rock Song 」殊榮。

不過,她於英國流行女歌手 Dua Lipa 在頒獎禮中的合唱演出環節才是全晚話題焦點所在。演出舞台上先由 St. Vincent 打頭陣,換上一身緊身高露出度的黑色,手執一支 Ernie Ball Music Man 為她推出的簽名式結他 music-man.com/instruments/families/guitars/st-vincent,獻唱得獎歌曲〈 MASSEDUCTION 〉,隨後另一位女主角 Dua Lipa 在她的背影中俏然冒出,只見兩人留著相同髮型而且身高體形相約,加上同樣以金器點綴的黑色戰衣,在舞台上產生了兩生花的雙身效果。

登場後的 Dua Lipa 右手一邊在 St. Vincent 身上遊走,一邊與她交換對唱;除了四片紅唇的默契配合,兩人眉來眼去的神情亦演繹出各種挑逗意味,鏡頭接連送上 close-up 特寫,直教觀眾看得血脈沸騰,這一幕除了在 Twitter 上得到性小眾群體瘋狂轉發,連 St. Vincent 也忍不住在自己的社交平台上回味兩人的台上交流。

Dua Lipa 在此後演唱一段〈 Respect 〉向去年離世的爵士歌后 Aretha Franklin 致意,然後演唱自己今年的大熱作〈 One Kiss 〉,原本屬於 Calvin Harris 的合唱部分則由 St.Vincent 以電結他演奏取而代之。完整演出片段如下,當然,也是由 St. Vincent 自行上載:

順帶一提, Lua Dupa 於該晚贏下年度最佳新人獎項。