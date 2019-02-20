【一個價睇兩場】lucky tapes + tendre 定金屬之王+chill樂隊 ？

緊接情人節與元宵佳節好事成雙的氣勢，最近的音樂演出搞手都湊合推出「Combo」式的睇show優惠，分別是和風組合 LUCKY TAPES 與 TENDRE ；以及無需學生證及著校服的都可享有的CityU Band Society 的黑白雙剎組合，唔使「拆晒」利是錢，兩場兩場睇都「永遠好夠使，永遠唔使煩」！

NEON LIT MUSIC 主打日本獨立樂隊演出，不用透過「代購」服務，已經為大家精選各具特色的「日本製造」。先前扭耳仔介紹過 「 受星野源刺激立志走紅 日本紅團 Lucky Tapes 」，輕快愉悅的 funk 律動曲風 ，在 city pop 盛行的風潮下，大受年輕人歡迎。樂迷有幸第二次見到他們二度來港，今次還有額外驚喜。

Lucky Tapes Asia Tour 2019 - Live in Hong Kong

日期：2月23日 7pm(入場)

地點：TTN

NEON LIT MUSIC 公布購買2月23日 LUCKY TAPES 門票的樂迷，可以額外欣賞到另一隊日本樂隊 TENDRE 於3月3日的演出。 TENDRE 輕盈優雅都會爵士樂，已走進FUJI ROCK FESTIVAL、Sunset Live等日本大型音樂節， TENDRE 不只是復古風潮下的產物 ， 精準地演化成猶合電子基底及流行元素的新世代音樂。

由頂級日本樂手組成的 TENDRE ，猶如日本的落日飛車，每位成員都是「百足咁多爪」，不安只從事一隊樂隊創作。主腦原名河原太朗的TENDRE，09年組成樂隊ampel，由當時已開始包辦曲詞錄音，奠定他日後多樂器演奏家的身份，更積極參與 Yogee New Waves 、 KANDYTOWN 、 sumika 、 長岡亮介 （aka 東京事變二代目結他手浮雲）的製作。

而 TENDRE 其他成員， LUCKY TAPES 鼓手松浦大樹、 CRCK 的小西遼、亀山拳四朗（ Aun Beatz ）及去年年尾剛來港的AAAMYYY（ Tempalay ），滴滴都是日本獨立樂壇的精華液。

Tendre Live in Hong Kong

日期：3月3日 8pm(入場)

地點：MOM Livehouse

對 CityU Band Society 舉辦的音樂會，每年都有一定的期待，因為他們的眼光很對筆者的口味。曾在2014年請來 fox capture plan ( 做完日劇《四重奏》配樂後，現在已經升價十倍 )、2012年的 透明雜誌、2011年 觸執毛 Chochukmo 的復出音樂會，全部都是珍貴的「睇show」回憶。

即將於3月4日有澳洲的前衛極端金屬之王 Ne Obliviscaris 的演出，古典音樂氣息混合黑金死金的鬼魅，密集的鼓點，多變的結他及低音結他交奏，不聽「恆嘢」的樂迷，亦能欣賞到他們像古典油畫的細致。

CityU Band Society Presents: Ne Obliviscaris live in Hong Kong

日期：3月4日 7pm (入場)

地點：TTN

CityU Band Society 另一場於2月23日舉行名為「有人想知再講」的演出，當中來自福州巿的 THE尺口MP ( THEROMP ) 真的最正筆者的口味，因為非常夠「chill」，雖然你在 THE尺口MP 會聽見 落日飛車、Dear joins 、 洪申豪 的音樂味道，但這種音樂在中國發生，又是一種怎應回事？ THE尺口MP 的音樂，總需要一條大公路，在一架旅行車上播效，泊岸的海風緊貼著節奏的震動，都是一個字「chill」。

CityU Band Society Presents: 有人想知再講

演出單位：THE 尺口 MP (CN) 、 Teenage Riot (HK) 、 Topsy-wave (HK) 、 鬥牛梗 (HK)

日期： 2月23日 6:30pm

地點： MOM Livehouse

畢業之後難得的學生(給的)優惠， CityU Band Society 提供一個組合門票，400元睇盡Ne Obliviscaris 及 「有人想知再講」 演出。

以上再個主辦單位同時於2月23日的演出提供組合優惠，樂迷會怎樣選擇？