英國電音天團 The Prodigy 主音 Keith Flint 突去世 終年 49 歲

又一突發噩耗！英國 electronica 天團 The Prodigy 主音 Keith Flint 於其家中去世，終年 49 歲。英國樂壇又失去一位重要人物... （攝：袁智聰）

據國外傳媒消息，英國時間今日上 8 時，英國警方接報到位於 Keith Flint 家鄉 Dunmow, Essex 的住所，Keith 被發現及證實死亡，暫時警方未有對其死因有懷疑。

Keith 的去世事出突然，他上月才於紐西蘭作現場演出。

Keith 於 80 年代後期與 DJ Liam Howlett 在一 rave club 認識，先為其樂隊作舞蹈員，後來於 1996 年為 The Prodigy 的歌曲〈 Firestarter 〉首次獻聲，即成為樂隊的中心人物和標誌。

2017 年 Keith 與 The Prodigy 其他成員，相隔 19 年再來到香港於 Clockenflap 演出，那一晚，成為了香港樂迷最後一次現場看到他的演出。

Keith 一身 punk 的形象，但卻為 The Prodigy 探索過不同的電音類型，如早期的 hardcore rave、到後來的 techno、breakbeat、techno-punk，甚至讓全球樂迷認識了 Brit hop 。樂隊沒有了他，前路會是如何呢？