【騷前習作】去騷前做功課溫書：崩口碗、Clairo、Cloud Nothings

就這樣又星期日,新一個星期除了返工... 當然是趕放工看 show 了!這個星期會有三場 show 推介大家去看,但去之前當然要溫習一下嘛,但「 溫書 」從來都不是大家想坐定定做的,不要緊,現在和大家做一個「 騷前習作 」,當是懶人包也好啊!

今星期有三場本地 indie、國外樂手騷,來來來,即聽歌!

騷前習作開始!

崩口碗【夢幻共演下下籤】// 首張專輯《忌》發佈會

香港本地樂團崩口碗會在 3 月 16 日細場舉行發佈演出,6 年前首發單曲〈 兵長退役進行曲 〉, 隨後亦有〈 採花拆大宅 〉、〈 煉獄再團聚 〉及去年的〈 北京事變 〉的推出。2019 年,成員老咗啲殘咗啲,但崩口碗繼續歌沒遮攔!

Clairo Live In Hong Kong

19 歲時在睡房內用了兩小左右就寫好了的〈 Pretty Girl 〉,lo-fi、DIY、甚至 vaporwave 味道甚濃,上載到 YouTube 令她一歌成名。簽約 The Fader 後也讓她除了推出正式的 EP《 Dairy 001 》外也於 Coachella 等音樂節成為 lineup 之一。歌?不是沒有,但聽完時記得記得,也看完扭耳仔與她的專訪。3 月 13 日想看這位電音美少女,大家就 TTN 見吧!

Cloud Nothings live in Hong Kong

Punk/Emo 愛好者要聽。2009 年在美國 Ohio 成立的 indie rock 樂隊,已推出五張專輯,歌曲必推〈 Stay Useless 〉、〈 I’m Not Part of Me 〉、〈 Wasted Days 〉和〈 No Future/No Past 〉。於 MOMLivehouse 的演出,3 月 15 日舉行。

聽完這些足夠入場好好 enjoy!

