外太空感受！何超＋The Uni Boys 紫色夢幻騷四月九展「升空」！

2011 年推出首支單曲《 天眼通 》,何超儀( Josie Ho )作主腦的 Josie and The Uni Boys —— 何超與海膽仔 —— 一直為香港樂壇帶來不同的音樂氛圍與格調。雖然這隊 neo psychedelic / alternative rock 樂隊不算多產,但自去年起有了更多新曲出爐,而樂隊也鐵定於4月6日在九展 Star Hall 舉行「《 The Classic Purple Psycho Experience 》演唱會 」向搖滾致敬!LMF、廿四味、秋紅主音 Jan、Sik Gor 、 激膚樂團、怕胖團、地獄貓樂團等助聲威外,也找來視覺導演 John Wong 和 Vernie Yeung 主理現場燈光,務求將迷幻感推到極致,讓大家 high 到上外太空!

Josie and The Uni Boys 即將於4月6日於九展 Star Hall 舉行「 Josie & The Uni Boys《 The Classic Purple Psycho Experience 》音樂會 」,介時大家會聽到何超和 The Uni Boys 新歌舊作外,他們也會和一眾中港台樂隊 jam 歌,和搖滾致敬外,也一同開一個「 迷幻 party 」!現在和大家看看今次的 show 有何亮點!

Josie and The Uni Boys

2011 年推出單曲〈 天眼通 〉及 EP《 天眼 》後,2014 年推出了專輯《 搖滾妹子 》。沉寂三年,樂隊先在 2017 年推出新單曲〈 何飄移 〉,去年及今年是樂隊創作力的第二波爆發,分別推出了五首全新單曲,大玩 psychedelic、hard rock 的 band sound;mv 中 Josie 運用不同格調,如〈 水魚 〉中非常 glitchy 的 pop art 畫面、〈 搏擊會 〉中霓虹光管下 Josie 有如 Johnny Depp 於《 愛麗絲夢遊仙境 》的 Mad Hatter 造型;〈 嘈高 〉中的迷幻 tripping 影像,盡收吸睛之能事。

John Wong 及 Vernie Yeung

今次除了樂隊的歌曲值得留意外,Josie 再請來視像導演 John Wong 主理的舞台設計及燈光概念也是不容忽視的重點!去年 Josie and The Uni Boys 的「 《 We Go Berzerka Explode Into Life 》音樂會 」也由 John Wong 負責場地燈光及影像,今次希望可將樂迷的視覺聽覺衝擊更提升到另一個層次。《 The Classic Purple Psycho Experience 》則會以 John 和 Vernie 去主理舞台,John 會主力以數碼 visual 帶給大家極致迷幻感,更會將 AI 人工智能添入視覺演出,利用立體的投射效果,將舞台打造得極為夢幻,加上以人工智能技術營造的油畫照片,投射到多層布幕之中,造出層層疊疊的效果,這種視效在外國只有 massive attack、nine inch nail 等等天團才使用過,今次是香港現場演出的首次;為樂隊〈 天眼通 〉執導 mv 的 Vernie Yeung 則較為藝術感強烈的格調,讓樂迷在同一個 show感受兩種不同的視覺效果!

以人工智能技術營造的油畫照片:

去年 《 We Go Berzerka Explode Into Life 》的相片:

演出嘉賓簡介:

LMF

不用多介紹他們了吧?LMF 可以說是打破了香港廣東歌的一貫界限,也讓大家認識了廣東 hip hop 是一件緊要事!MC 仁為首的 hip hop rock 樂隊過去 20 年一直影響香港音樂,歌曲不是老套的情情搭搭,而是社會問題、政治問題等等。今次會如何和 Josie 一起「 揸緊中指 」呢?

聽 LMF 要看著歌詞來聽,會 high 點

廿四味

有 LMF 成員 Phat 及 Kit、 前 Alive 成員、Josie 丈夫陳子聰 aka Drunk 及 DJ Ghost Style、rapper Dor Yuk 和音樂監製 JBS 作骨幹的 24herbs,都是走廣東 hip hop,樂隊多和主流歌手合作,最著名一定要數和鄭秀文的〈 罪與罰 〉一曲、與台灣 rapper 蛋堡同 rap 的〈 Chillax 〉及與衛蘭的〈 Wonderland 〉 一曲。

秋紅

香港獨立樂隊秋紅,主玩 metal hardcore 歌曲是本地 live show 常客,也曾在 Wow+Flutter 演出過。扭耳仔也曾請過樂隊主音 Jan 教大家如何去「 scream 」,到時會不會和 Josie 「scream 雙簧」呢?

【Scream明不明?】第2集:秋紅主音Jan

Sik Gor

阿式(大家都叫他會長)現在為人低調,但 30 年前他是香港最紅、最有叫座力的獨立樂隊 The Martyr 的成員之一,也是 80、90 年代紅極一時的《 Dark Entry 》系列音樂會演出、及其後主辦的重要人物之一!當年阿式更是一手帶起 LMF 的前身 —— Lazy Mother Fuckers —— 在《 Dark Entry 》的壓軸演出!

激膚樂團

來自台北的激膚樂團 aka My Skin Against Your Skin,由主唱安卓雅、低音結他手尤世儒於 2010 年成立。首支單曲〈 Jealous Lover + Dirty Babe 〉迅即得到樂迷支持,更到了加拿大 NXNE 音樂節演出。點點似是 Goldfrapp 的搖滾版,歌曲中的 punk 味、noise rock 味,配合只有鼓和低音結他的編曲,讓人拍案叫絕。

怕胖團

另一台灣樂團,2007 年因為閃亮和 Wee man 兩人都愛 pop punk,取其諧音成了怕胖團。有去過春天吶喊音樂節的都不會對他們感到陌生,經過成員變換,現在四人組的樂隊,以 punk rock 配點點 pop rock 的樂曲示人。四人合作無間,會共同寫歌創作,他們怕胖?可能更怕大家不聽聽他們的歌。

地獄貓樂團

來自中國的樂隊,雖然大部分以翻唱、改編 20 年代的 swing、50 年代的 rockabilly 的經典老歌為主,但其實早在 2014 年就和 Josie 合作過,於專輯《 搖滾妹子 》的〈 哪兒都一樣 〉一曲參與製作。地獄貓樂又喜歡在改編的舊歌中加入 hard rock 元素。他們的 live 都很有氣氛,相信到時一定為《 The Classic Purple Psycho Experience 》現場 rock 得更 high!

Josie & The Uni Boys《The Classic Purple Psycho Experience》音樂會

日期:2019 年 4 月 6 日(星期六)

時間:晚上 8:15

地點:九龍灣國際展貿中心 3/F 匯星 STAR HALL

票價:$1180 (VIP)、$480、$280(全場企位)