David Boring — JANE PAIN：對存在焦慮感的 case study

本地獨立暗黑 noise rock / post punk 樂團 David Boring 於 2017 年推出首張專輯《 Unnatural Objects and Their Humans 》；這一星期，他們正在美國德州的 SXSW 音樂藝術節演出，在這之前樂隊再發表新曲及 mv〈 JANE PAIN 〉，作為「 Their Humans 」的全新音樂企劃的開端。這首作品對樂隊來說，是一次對存在的焦慮、暴力、復仇與歌德文學的一次探討及懺悔。

David Boring 的新作〈 JANE PAIN 〉在今月初連同 mv 發表，歌曲是一貫樂隊的 noise、post punk 格調。開首先以如額我略聖歌（ Gregorian chant ）的和唱熱身，繼而切入失真結他讓大家進入狀態，鼓點如軍樂步操而來，劉靜半吟半唱像發表宣言...

樂隊說這首歌是對大家日常都經歷著的人生悲劇的一次探討和懺悔：「那帶有毀滅性的應對機制的彰顯，其實是對那深刻的存在焦慮感作出反映，以及對被壓抑的存在感有著沒意識的屈服。 」他們又說今次作品是建構於兩種形體之上：「 Jane Doe 」—— 可指假設性的所有人、也可以是一個無名無姓的女屍；「 Brian Eno 的女性對立面 」—— 是一個曾在專輯《 Unnatural Objects and Their Humans 》作探討對象的人物（可聽回 David Boring 歌曲〈 Brian Eno 〉）。

At the end of the awakening you let that something die. So when the bad things come at you, there’s nothing left inside DAVID BORING -〈 JANE PAIN 〉

*額我略聖歌（ Gregorian chant ）* 是西方基督教單聲聖歌的主要傳統，是一種單聲（Monophonic）、無伴奏的天主教會宗教音樂。額我略聖歌主要是在第 8 世紀和第 9 世紀，法蘭克人（ Franks ）到達西歐和中歐期間發展起來，後來繼續有所增加和編寫。通常人們認為是教宗額我略一世（ Pope Gregory I ）發明的，但學者們認為是在後來的加洛林王朝時期（ les Carolingiens ），綜合了羅馬聖詠和高盧聖詠而形成。額我略聖歌共有 8 種調式。傳統上，額我略聖歌由男人或男孩組成的唱詩班在教堂中演唱。

即是怎樣？大家可以在 mv 中感受到：主音劉靜以歌德式修女造型示人（一貫令人不寒而慄、但又愈看愈著迷之感），又會看到一段似是 「 尋獲錄像 」（ found footage ）的片段，畫面看到疑似一段謀殺的發生，當中人物正在處理屍體... David Boring 解構 mv 的訊息時這樣說：「一段謀殺事件的懸疑，表達復仇及因果關係，其實是代表了右邊鏡頭中女角的心神狀態 —— 是一次向歌德文學的致敬，這是歌德文學常見的形式：如果一個角色在迷宮般的豪宅中遊走，就會與代表他們思想的迷宮建立起聯繫。」

David Boring 正在製作「 Their Humans 」這一個 case studies 音樂企劃，目的是想紀錄及明白現今年輕人（不）能在這苛刻世界中生存的現況。

厭世是正能量、醜陋是病態美──專訪DAVID BORING

本地獨立樂隊DAVID BORING首張讀本專輯 文字與音符刻劃病態社會