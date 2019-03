原則問題，Tame Impala 玩 Coachella 前會出新歌？疑似試聽流出

澳洲迷幻搖滾天團 Tame Impala 最近不斷公布今年的音樂節日程,包括即將以 headliner 身份登上 Coachella 主舞台的演出。透過分析樂隊主腦 Kevin Parker 曾在訪問中提到的一些個人原則,我們能夠預期 Tame Impala 將在未來數週內發表繼2015年大碟《 Currents 》後的全新作品。

眾所周知,無論除headliner以外的演出單位有多精彩,大部分樂迷都不會領情,僅以頭牌,雖然是音樂,但觀眾在心態上更接近二三十年前荷里活商業大片是著重哪個大明星為男女主角的計算模式。Headliner 決定了一個音樂節的票房,這個說法毫不誇張。

早於去年底,國外大型網上論壇 Reddit 便有網民以「 Would Tame Impala sub? 」為題 — sub 即解 sub-headliner ,指在演出名單上僅次於 headliner 的位置 — 熱議 Tame Impala 來年會否成為 Coachella 的「主角」之一。結論上大家都認為若樂隊發表新專輯去催谷的話,或有可能成真,畢竟近十年能夠在 Coachella 的名單中從 sub-headliner 躍升為 headliner 身份回歸者,就只有 Black Keys 在2012年 sub 然後在2013年成為頭牌這單一例子。

然而,Coachella 在1月3日公布的演出名單中,Tame Impala 將會擔任週六的 headliner 作壓軸演出。

大型音樂節活動已成一種全球普及的文化,Coachella 作為當中翹楚,每年的演出名單都會引起廣泛報導。美國著名娛樂週刊《 Variety 》便特意為 Tame Impala 位列頭牌一事作專題探討,形容他們為「可能是 Coachella 史上唯一比 LCD Soundsystem 知名度還要低的 headlliner 」,並從 Billboard 排行榜等角度去分析樂隊的商業價值,對獨立樂迷來說是一些相當新鮮 ———— 而且無關痛癢的觀點。拿第一名不會使音樂更好聽,好聽的音樂也不一定會拿第一名。

回說 Coachella 今年的 sub ,分別是經由電影成就而獲得商業關注的 Janelle Monáe 、從前年起站穩陣腳的 Beyonce 之妹 Solange 、以及去年曾經來港演出的 Khalid ;三者都是美國流行樂界二線中的頂尖非裔 R&B 明星,並對 LGBTQ 有著明確的正面立場 ———— 乎合了近年走紅的音樂人們的集體姿態,只不知三人中誰會最先成為將來某屆 Coachella 的頭牌?

真正讓樂迷感到興奮的是 Tame Impala 主腦 Kevin Parker 在分享關於 Coachella 的演出消息時,在自己的 Instagram 上寫下一句「新一年,新的演出,新的聲音(New year. New shows. New sounds.)」,這不是明示 Tame Impala 將會繼2015年的《 Currents 》後再次發表新音樂?其實早於去年七月 Kevin Parker 接受節目《 Beats 1 》訪問時,便表示新專輯已在製作當中,直言如果明年夏天(也就是2019年的夏天)沒有一張新專輯的話將會非常失望。

三月氣溫逐步回升,大地回春雖不再有往日生機蓬勃的快意,但夏日近了亦是不爭的事實。Kevin Parker 在同一篇訪問中提及自己不喜歡在現場表演未發表的作品,認為任何作品都應該以錄音版本的方式面世(doesn’t “like to play unreleased songs live… the first time people hear it is the kind of recorded glory)。也就是說在這個原則的前設下,若果 Tame Impala 不想在首次以頭牌身份 Coachella 的演出,全部玩上四年前的舊作的話,他們就需要在4月13日前推出新作了。除了 Coachella 的演出外,Tame Impala 亦將首度登上 NBC 電視台的往牌節目《 Saturday Night Live 》,這往往是打入美國主流市場的一個重要窗口,日子就在不久後的3月30日。既然目前尚未有新專輯的相關消息,從種種跡像來推測,也許我們能夠期待一首新單曲?

當然,人的承諾是可以變的,也許 Tame Impala 會在 Coachella 上首度演出新歌。但 Kevin Parker 再於一週前於 Instagram 公布了21秒的視頻,在相信是進行錄音的環境中,我們聽見了濃厚的層層合成音效,以及近似印度樂器 sitar 的聲響,樂隊早期的迷幻結他演奏暫未可聞。

Kevin Parker 一直都很喜愛用結他效果器玩出合成器的音色,不過這不代表 Tame Impala 走向落重味精的 synth-pop / synth-wave 路線 ———— 正如你不會稱 Silver Apples 為 synth-pop 樂隊一樣。在2017年發表的《 Currents: B-Sides & Remixes 》中,我們不難發現 Kevin Parker 早有以 b-side 作品鑽研合成器的實驗取向。相比慢工出細貨的 Tame Impala ,我們可是急不及待要擁抱全新的 Tame Impala 作品了。