【Show 後煙】 Instinct of Sight ：一直想報答 他們的喜歡

show前與 Instinct of Sight 阿恆傾過，五六百人迫進Music Zone，得條罅點玩 wall of death ？阿恆：可能玩 「Wall of 罅」。迫到爆場，插水滿場的 Instinct of Sight專輯發布會，在show後煙位談show後感。 (攝影： Moment Hung )

show前小花絮：

Instinct of Sight 入場人數眾多，大量工作人員緊守崗位。

五百多觀眾慢慢迫進會場，工作人員多次開咪叫大家行前些。

頭排觀眾悉心打扮，入pit造型也不可以隨便。

~~~~~~~ show 後煙 分割線 ~~~~~

Grace 是大學band soc 活動的常客。

Grace ： 我沒想過這樣爆場，氣氛都不錯，但後排的人有點冷靜。我之前都是在大學的 band soc 演出認識到 IOS ，沒想過在這麼短時間，可以舉行到專場演出，好像都五年了？

Instinct of Sight 這晚有太約五六百名觀眾迫進Music Zone，mosh pit仍然可以開得很大。

Jade 日常也有在寫關於音樂的文字創作。

Jade ：今晚出人意料地爆，沒想到要站到後排，中段時間又可以開pit，中間又「幾L癲」，本身頭幾首歌我也走了進去，但之後覺得很熱，便走出來了，在後面自己兩個人mosh。

在重型show中較少看到的手機亮燈場面，Instinct of Sight 在唱新歌時的感動位。

Instinct of Sight 結他手 阿聰

Instinct of Sight 結他手 阿聰 ： 好開心，好興奮，不知說什麼！

Instinct of Sight 的雙結他手 阿聰 和 阿維。

Instinct of Sight 結他手 阿維 ， 粉絲叫我拍他手上的錶，回來才發覺這麼貴。

Instinct of Sight 阿維 ：好感動，難以形容，一次就夠。(給自己粉絲的說話？)一路以來都很撐我，我經常「射波」都沒有怪我，我專注在錄音時，上堂有時也失了神，有時我也會彈錯，大家都沒有厭棄我，我很感動。

Instinct of Sight 結他手 阿維的技術人員 Nero 。

Instinct of Sight 鼓手 阿健，太太臨盤在即也來支持。

Instinct of Sight 鼓手 阿健 ： 今晚場show很開心，門票都賣光，觀眾很熱情，玩得很開心。(有什麼對老婆說？或者對肚內的BB說？) 是胎教，臨出生之前教他香港 indie 的現場原來就是這樣。( 老婆：有沒有聽過一個孕婦，沒聽過莫扎特和貝多芬？只聽band sound ) 由Mixing、Mastering、到現場演出，整個完整配套的胎教。

Instinct of Sight 主音 阿寶 和 鼓手 阿健的太太是好姐妹。

Instinct of Sight 主音 阿寶 ， 完show立即進食 Supper Moment 送來的零食籃。

Instinct of Sight 主音 寶 ：我覺得好隨意，這麼快就完了，多謝大家來支持。show前收到Jasime 的一封信，很怕自己上台時會熱淚盈眶，不過我還hold得住。

show前，Instinct of Sight 收到樂迷親手寫的信。

寶：玩音樂一切都變得不一樣，好像今日收到一封信，有人受到觸動感謝我們存在的時候，我更加感激他們的存在。

Instinct of Sight 是很多樂迷的力量支柱，同時樂迷對他們也是。

寶 ： 今日到場的人，讓我感覺到他們很重視這一天，這一天對於他們來說很重要。所以一有售票的消息，他們就立刻去買飛。因為得到他們喜歡和關注，心裡一直想報答，然後選擇去相信，更加令到自己成長。

Elvic 在上台前，技師千叮萬囑提醒他要注意的細節。

Instinct of Sight bass手 Elvis ：好不經意地這麼快就完成演出，現在已經「謝晒」了，希望大家看得開心。(怎樣看怨婦這個稱號？) ....ok喇！哈哈....沒什麼特別大的感覺，怨不怨婦，喜歡叫就叫吧！