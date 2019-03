Stranger Things 玩開80年代，點解第三季用一首1971年嘅歌？

Netflix 旗下最受歡迎的劇集之一《 怪奇物語 Stranger Things 》於週三推出大家期昐已久的第三季預告片,大家為各個畫面興奮之餘,相信不會忽略貫穿其中的一首歌,來自英國老牌搖滾樂隊 The Who 的〈 Baba O’Riley 〉。令人饒有興味之處,在於該首歌曲出自1971年,與第三季1985年的時代背景差上一截,更與劇集向來大玩80年代元素的風格有著明顯落差。其實只要細心解讀〈 Baba O’Riley 〉的歷史,便可知道這次選歌背後大有玄機。

坦白說,製作組喜歡用什麼歌便用什麼歌,管人家那麼多?在一般劇集來說的確如此,但 The Duffer Brothers 這對孖生兄弟檔導演從第一季《 Stranger Things 》(下稱《 ST 》)就樂於埋下各種彩蛋供觀眾拆解,若說這種螢幕外的互動為觀賞《 ST 》的一大樂趣亦不為過。而 Duffer 兄弟往往透過選歌提供線索,譬如《 ST 》第一季便借 The Clash 的〈 Should I Stay or Should I Go 〉為劇情轉折的重要催化劑;第二季的預告片又用上了 Michael Jackson 於1982年發表的〈Thriller〉,既呼應時代,也預示了以萬聖節為引子的劇情主線。製作人甚至花費了生涯最大氣力去周旋都要得到該首歌的使用權,可見《 ST 》在選歌上絕不是馬馬虎虎。

若要找出 The Who 的〈 Baba O’Riley 〉與《 ST 》第三季劇情有何關聯,最直接的自然是那句幾乎取代了歌名的「 Teenage wasteland 」。從預告片段中我們能看出一班當年稚嫩可愛的小孩都成長為青少年,向來溫柔的 Mike 甚至疑似向 Will 喊話:「 We’re not kids anymore. 」。而繼第一季的學校( highschool )和第二季的遊戲機中心( arcade )後,第三季似乎將會活用商場( mall )及嘉年華( carnival )作為場景,兩者均是80年代中期美國年青人極愛流連之地,充斥了數之不盡的青春虛耗,以「 Teenage wasteland 」去點題相當貼切。我們不難預見今季一眾主角面除了要與 Upside-Down 的世界再續孽緣,也要面對隨成長而來的愛與痛。

當然,按照 Duffer 兄弟的風格,選用〈 Baba O’Riley 〉必然能作更深的解讀,先前提到該首單曲於1971年發行,而你只消計算一下,便可發現 Eleven 和她的快樂小夥伴們全部都在1971年出生。我們在預告中看見 Eleven 再次出現溺水並被扯進亞空間的場面,這會否代表 Eleven 的能力將從穿越次元再度進化?值得一提的是預告片中的〈 Baba O’Riley 〉並不是直用原版,而是找來加州電音製作人 ConfidentialMX 把人聲部分抽離處理,重新混音成80年代 synth-pop 風格的版本。為何要如此刻意安排呢?難度1971年這個過去的時空是第三季不可劃分的一部分?

若果從〈 Baba O’Riley 〉這首歌誕生的背景去理解,則更加有趣。

〈 Baba O’Riley 〉出自 The Who 的《 Who’s Next 》,獲雜誌《 Rolling Stone 》選為史上五百大金曲中的第340位。其實它一開始是樂隊主結他手兼作曲人 Pete Townshend 為了他的《 Lifehouse 》計劃而寫,事緣當 The Who 發表了曠古礫今的搖滾歌劇鉅作《 Tommy 》後,成為名聲僅次於 The Rolling Stone 的英國樂隊,而 Townshend 多次在大型演唱會中感受到一種「純粹得能讓世界停止,合而為一的震動( where the vibrations were becoming so pure that I thought the whole world was just going to stop, the whole thing was just becoming so unified. )」他更感受到觀眾們隨著以身體接受音樂而達到狂喜( ecstasy ),一個超越時空感知的精神狀態。而《 Lifehouse 》就是 Townshend 希望透過當時嶄新的 VCS3 和 ARP 等合成效果器去重塑那種震動,後來因為技術問題而擱置,當時寫下的其中一首作品〈 Baba O’Riley 〉經過改編後收錄於《 Who’s Next 》。

Townshend 這個形而上音樂實驗以超越時空為目標,不覺得與《 Stranger Things 》劇中神秘科學家組織的打算很相似嗎?

話說回來,The Who 最著名的專輯《The Who Sell Out 》開場曲〈 Armenia City in the Sky 〉歌詞有這一句:「 The sky is glass but the sea is brown, and everyone is UPSIDE DOWN. 」不知道會否也被選進《 ST 》第三季呢?7月4日自有分曉。