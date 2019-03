扭耳仔送你 何超與海膽仔「紫色幻樂搖滾派對」入場票！

何超儀( Josie Ho )作主腦的 Josie and The Uni Boys —— 何超與海膽仔 ——於 4 月 6 日在九展 Star Hall 舉行「《 The Classic Purple Psycho Experience 》演唱會 」( 紫色幻樂搖滾派對 )向搖滾致敬,更有全港首次以人工智能科技製作我現場視效!何超更邀請到 LMF、廿四味、秋紅主音 Jan、Sik Gor 、激膚樂團、怕胖團、地獄貓樂團等助聲威!演唱會的 VIP 及 480 元門票已一早賣完,但不怕,還有機會看到!現在扭耳仔將送出今次音樂會的現場票共 20 張!( 每張價值 HKD 280 )樂迷只要成為香港 01 會員、回答簡單問題即有機會得到!