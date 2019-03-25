何超儀（ Josie Ho ）作主腦的 Josie and The Uni Boys —— 何超與海膽仔 ——於 4 月 6 日在九展 Star Hall 舉行「《 The Classic Purple Psycho Experience 》演唱會 」（ 紫色幻樂搖滾派對 ）向搖滾致敬，更有全港首次以人工智能科技製作我現場視效！何超更邀請到 LMF、廿四味、秋紅主音 Jan、Sik Gor 、激膚樂團、怕胖團、地獄貓樂團等助聲威！演唱會的 VIP 及 480 元門票已一早賣完，但不怕，還有機會看到！現在扭耳仔將送出今次音樂會的現場票共 20 張！（ 每張價值 HKD 280 ）樂迷只要成為香港 01 會員、回答簡單問題即有機會得到！

大家玩遊戲前，先看看扭耳仔為 這次「 紫色幻樂搖滾派對 」及 歌曲〈 水魚 〉 的介紹吧！

問題非常簡單：

請將答案於 Google Form 中回答，留言最有心思的樂迷，就可獲得「《 The Classic Purple Psycho Experience 》演唱會 」（ 紫色幻樂搖滾派對 ）入場票兩張，名額 10 個。

Josie & The Uni Boys《 The Classic Purple Psycho Experience 》音樂會

日期：2019 年 4 月 6 日（星期六）

時間：晚上 8:15

地點：九龍灣國際展貿中心 3/F 匯星 STAR HALL

遊戲日期及公佈詳情：

活動截止：2019年3月29日(星期五) 中午12時

結果公佈：2019年3月29日

得獎者名單將得獎者會收到電郵通知，入場券將以郵寄方式寄至參加者登記地址，並只適用於香港地址。

當然，你不想玩遊戲、又覺得自己型過人又快手過人的話，也可以到這裡撲飛！

【扭耳仔送你 何超與海膽仔「紫色幻樂搖滾派對」入場票】遊戲活動條款與細則：

1. 【扭耳仔送你 何超與海膽仔「紫色幻樂搖滾派對」入場票】遊戲活動 (下稱「活動」) 由「香港01」及「扭耳仔」(下稱「主辦單位」)主辦，只接受年滿18歲或以上持有效香港身份證人士參與。

2. 活動於2019年3月29日中午12時截止，指定截止時間過後之所有逾期參與活動者視為自動取消當日參加資格。另外，主辦單位具備更改活動日期之最終決定權而毋須另行通知。

3. 所有與該活動有關之日期及時間 (包括但不限於參加活動之日期及時間、得獎者回覆資料之日期及時間等) 均以主辦單位之伺服器為準。

4. 於活動指定日期及時段內，參加者需完成以下各步驟：

1) 讚好《扭耳仔 New Ears Music》專頁

2) 註冊成為香港01會員

3) 回答指定問題及填妥表格

活動期間被選出當天限定名額並獲得入場券之參加者，可獲取指定入場券2張。

5. 每個Email/帳戶只限參與一次，如同一個Email/帳戶參與多於一次，則按單一次參加活動計算並以活動準則進行挑選，一切以主辦單位之決定作準。

6. 如參加者於活動期間遇上網絡連線或任何手機或電腦程式問題而導致未完成活動遊戲，由參加者自負，主辦單位將不會負上任何責任。

7. 如發現有任何不當行為或參加者違反誠信原則而獲取入場券，包含但不限於以外掛程式或其他非正式途徑參加活動、使用其他第三方設備或技術獲取遊戲高分、或違反或侵犯主辦單位的權益等，主辦單位有權即時取消其活動資格而毋須給予理由。

8. 參加者參加是次活動屬自願性質，明白及接納主辦單位並非所提供禮品之供應商。因此有關各項禮品的各方面（包括但不限於質素、保養維護、供應量、商品陳述、任何虛假商品說明或具有誤導性、含糊、遺漏、不明確陳述或供應商之僱員、負責人或代理人之不良營商手法），主辦單位均毋須負上一切法律責任及賠償。所有禮品之使用須受有關供應商所訂定之條款及細則約束（如適用）。

9. 參加者參與是次活動之同時，即代表同意其所載之條款及細則。如有違反，主辦單位有權隨時取消其參加及其得獎資格。

10. 為表示公平公正，主辦單位所有員工不可參與此活動。

11. 如對是次活動有任何異議或爭議，主辦單位保留最終決定權，包括隨時暫停、更改或終止活動及修改有關條款及細則之權利，毋須作另行知。