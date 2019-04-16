【 聖母院 . 車廂調情 】 Before Sunset 得到觀眾讚許的偷情

扭耳仔從電影《 Before Sunset 》中，了解一對偷情超過9年，最終收成正果的情侶，細數他們的音樂喜好及浪漫行為，讓大家學懂去愛！

今早兩段片段 車廂調情片段(左 ) 及 聖母院摧毀預言 (右) 在社交網絡瘋傳。

今早收到兩段片段，一段7分鐘的車廂偷情片段，以及揚言要摧殘聖母院，另建新教堂的女恐怖分子宣言，兩段片段的主角，同樣是美國籍男子 Jesse 及法國籍女子 Celine ，據知多年來兩人一直隱瞞著各自的另一半，在異地「偷食」，由於事關重大，筆者決定展開調查.....

1994年6月15-16 日期間 ，Jess 與 Celine 在維也納發生第一次一夜情。

Dido And Aeneas Ouverture - Henry Purcell (Performed by Academy of the Begynhof) 打開了這段禁斷之戀的序幕：

來自美國二十出頭的 Jess ，說自己剛剛在馬德里與女友分手，獨自傷心流浪，但事實上是沒有分手，後來還結婚生兒。 ( 《 Before Sunrise 》電影截圖 )

法國籍的 Celine ，剛與男友分手六個月，曾揚言要殺死舊男友，但警方接報後確認為誤會。 ( 《 Before Sunrise 》電影截圖 )

兩人的首次相遇是在歐洲之星的列車之中，列車行駛相當之穩定未如港鐵般出現「出軌」的狀況，但男方 Jess 在車廂主動勾搭 Celine ，並邀請她同遊音樂之都 - 維也納，本來前往家鄉法國的她，不敵男生提出「一生一浪漫」的誘惑，與男方下車遊玩，埋下「出軌」的伏線。

在光明化日下的電車廂內，不能進行過份親密的行為，輕輕撥對方的頭髮，不以為然地拉近彼此的距離。 ( 《 Before Surise 》 電影截圖 )

要打開話題及了解對方的興趣，最好就從音樂出發，正所謂「 耳仔唔夾，其他器官夾都無用」，所以 Jess 與 Celine 落地後第一個去的地方就是唱片店。了解一套電影，可能最少要數小時，但認識一首歌只需數分鐘，和你對一個人產生好感的時間相約。

進入唱片店時，播著的是 Loud - Dancing With Da Rat ：

Celine 隨手抽起一張黑膠，歌名寫著〈 Come Here 〉是否有所暗示？ ( 《 Before Sunrise 》 電影截圖 )

There's wind that blows in from the north. And it says that loving takes this course. Come here. Come here. Kath Bloom - Come Here

來自美國康乃狄克州的纽黑文市，市內只得13萬人口，市內最知名的是耶魯大學，充滿民謠味道的 Kath Bloom 正是在這個綠色城市中成長，活躍於70至80年代中期，因為1995年的電影 《 Before Surise 》，導演 Richard Linklater 選用了她的作品 〈 Come Here 〉，令沉寂十五年的她再次推出新作，並於1999年推出首張 CD 《 Come Here: The Florida Years 》，往後十年 Kath Bloom 仍然有繼續創作及出碟。

雖然唱片試聽室與外面有一布之隔，仍不宜作親密舉動，互相偷望已經可以有心跳的感覺。 ( 《 Before Sunrise 》 截圖 )

省略一整晚調情的對話和小動作，情感總要有個大釋放，Jess 與 Celine 拿著紅酒步行至沒有街燈的公園，在沒有司機沒有路人的情況下，開始擁吻，發生了他們第一次的關系。 (跟據9年後當時人的陳述，是連續發生了兩次關系。)

暗到連截圖都看不清，在科技還未如此先進的90年代，偷情不用怕。( 《 Before Sunrise 》電影截圖 )

在臨別的車站，雙方不交換任何聯絡方法(識玩)，約定六個月後，1994年12月16日在車站不見不散，然後各自離去。 (結果6個月後他們沒有相見，請不要相信性交後的諾言。)

由馬友友演奏的 Andante' from 'Sonata N° 1 In G Major, BWV 1027' - Johann Sebastian Bach 為這段關系暫時告一段落：

20003年 秋天 5:30pm 巴黎的一間書店， Jess 與 Celine 9年後再次相遇。

夕陽下的聖母院 ( 《 Before Sunset 》電影截圖 )

由女主角 Julie Delpy 親自演唱的開場曲 〈 An Ocean Apart 〉襯托著黃昏的巴黎景色：

飾演 Celine 的 Julie Delpy 在2003年推出同名專輯 《 Julie Delpy 》，當中的歌曲全由她編寫及製作，〈 A Waltz for a Night 〉 、〈 An Ocean Apart 〉 及 〈Je t'aime tant" 〉都被電影 《 Before Sunset 》取用， Julie 亦擔任該電影的編劇，並得到奧斯卡金像獎最佳編劇提名。

經過9年之後， Jess 將那一夜情的經歷寫成了書，成為了暢銷書作家，並巡迴舉行簽書會。

偷情最危險的是，它是一個不能說的秘密，但當你坦誠公開，甚至宣揚至全世界，世人對你的看法則會完全不同。

9年後，已婚，育有一子的 Jess 將當年一夜情的經歷寫成書，更成為了暢銷作家，巡迴歐洲舉行簽書會。在巴黎的一間書店，重遇了居住在當地的 Celine ，她正為一間社福機構工作，有一個戰地攝影師的男朋友。(因為經常出差，Celine 才有機會去見舊愛。)

兩人在公園散步，談到如果今晚是世界末日會做什麼？ Celine 提議在這張椅子上瘋狂做愛。 ( 《 Before Sunset 》電影截圖 )

雖然兩人已有伴侶，甚至 Jess 更是位爸爸，Jess 與 Celine 談論性話題及兩人的一夜情時，毫不忌諱，語句中更不時滲出調情的意味，往往 「holiday romance 」是最易觸發偷情的藥引。如果這些對話給對方伴侶聽見，又會是另一回事？

兩人上船遊覽塞納河， Celine 預言聖母院最終會倒下。( 《 Before Sunset 》 電影截圖 )

當日二戰時沒有被炸毀的聖母院，今日難逃火災的厄運，重溫當日 Celine 對聖母院的預言：

網上亦流傳 Jess 是整件事的元凶。 (網上圖片)

Jess 與 Celine 落船後，司機已經在碼頭邊守候，趕乘飛機的 Jess 沒有立刻去機場，更吩咐司機先到 Celine 的家。 Celine 在車上向 Jess 訴說對戀情關系的無奈，認為自己經歷那夜的浪漫後，不能再對別人發放愛。Celine 說每個舊愛與她分手後，都能夠與別人共諧連履，舊愛更答謝她令他們學懂愛。此時 Celine 情緒已經崩潰 (司機裝著沒看到車尾情況) 更要求立刻下車，最後車子駛到 Celine 家樓下。

由司機提供的車Cam片段：

兩人忘掉了司機的存在：

其實除了 Jess 把一夜晚的經過寫成書，Celine 亦自彈自唱了一首〈 A Waltz for a Night 〉，她對那夜仍是念念不忘。

I know what you meant for me that day . I just wanted another try . I just wanted another night . Even if it doesn't seem quite right . You meant for me much more . Than anyone I've met before . Julie Delpy – A waltz for a night

此時 Jess 已經樂而忘返， Celine 播著 藍調音樂人 Nina Simone 的 〈 Just In Time 〉，扮演著她在舞台的動態，做回一個浪漫，情感豐富的自己，此情此刻可能是他們人生之中，最美好的一刻。再經過9年後，終於成婚的他們重提這一個片段，Jess 沒有趕到飛機，在 Celine 的家留了三日三夜，性愛和浪漫讓他們忘掉了家人、伴侶、以及還在門外等候的司機。

Baby! you are going to miss that plane. Celine

I know! Jess

偷情的關係，很難得可以修成正果，但如果這真的是真愛，而你願意去面對和結束舊有的關係，好好重新去愛一個人，結果可能未必是壞事！你看看經歷18年後，Jess 與 Celine 所生的孖女多麼可愛！最後祝大家幸福快樂！

Jess 與 Celine 終成正果，婚後生了一對孖女。 ( 《Before Midnight》 電影截圖 )

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