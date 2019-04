你邊日睇 Endgame？Marvel MCU 超級英雄主題曲大巡禮

Marvel Studios 的 MCU( Marvel Cinematic Universe )系列電影面世十年,迎來第一個「 小終結 」—— 也為這個共 22 套「 Avengers Arc 」電影劃上句號的《 復仇者聯盟 4:終局之戰 》( Avengers: Endgame )將香港時間今周三( 24 日 )正式上映!在今個復活節假期最後一天,我們和大家做一個回顧 —— Marvel 超級英雄主題曲回顧!

計《 Avengers: Endgame 》在內,Marvel Studios 所拍的 MCU ( Marvel Cinematic Universe )共 22 套,作主打的超級英雄主角有十個( Guardians of the Galaxy 作一個單位吧好嗎?),當中都有屬於他/她們的主題曲、出場曲,現在一於和大家逐首聽,為《 復仇者聯盟 4:終局之戰 》再熱身!

先說明一下,以下的樂章都是配樂( Score )的一部分,是管弦樂式的。

2008 年的《 鐵甲奇俠 》( Iron Man )無容置疑是整個 MCU 的開端,當時找來了伊朗裔作曲家 Ramin Djawadi 主理配樂:

同場加映:

當時《 鐵甲奇俠 》 上映後,大家都會再想起英國搖滾樂隊 Black Sabbath 於 1970 年專輯中的一首〈 Iron Man 〉:

瑞典樂隊 The Cardigans 也翻唱 Black Sabbath 的〈 Iron Man 〉呢!

Alan Silvestri 除了主理《 美國隊長:復仇者先鋒 》( Captain America: The First Avenger )外,《 復仇者聯盟 》( The Avengers )、《 復仇者聯盟 3:無限之戰 》( Avengers: Infinity War )and《 Avengers: Endgame 》也是由他負責:

《 新變形俠醫 》( The Incredible Hulk )由 Craig Armstrong 主理的 OST 及主題曲:

《 雷神奇俠 》( Thor )由 Patrick Doyle 製作:

《 銀河守護隊 》( Guardians of the Galaxy )的主題配樂是 Tyler Bates 的作品:

好吧好吧,就讓大家都重溫《 Guardians of the Galaxy vol.2 》的有趣 mv 〈 Guardians Inferno 〉 吧:

回正題,Christophe Beck 的《 蟻俠 》( Ant-Man )主題曲:

《 奇異博士 》( Doctor Strange )呢? 有 Michael Giacchino 主理配樂:

Michael Giacchino 也同時是《 蜘蛛俠:強勢回歸 》( Spider-Man: Homecoming )的配樂:

我知我知,作為 2002 年「初回」《 Spider-Man 》電影迷,一定對這配樂有更深印象:

又或者,聽聽 Ramones 唱的「 punk rock 版 」friendly neighbourhood Spider-Man 啦!

聽完蜘蛛仔聽大黑貓吧,有瑞典作曲家 Ludwig Göransson 的《 黑豹 》( Black Panther )主題曲:

Pinar Toprak 的《 Marvel 隊長 》( Captain Marvel ):

《 Captain Marvel 》戲中用了很多 grunge 音樂,雖然不知為何要在片尾曲用上 Hole 的〈 Celebrity Skin 〉,but anyway…

嗯,看似忽略了其他在 MCU 中的英雄角色,不緊,即使沒有主題曲配樂,也有他/她們的經典場面,大家聽完歌,也重溫這些片段吧。

Black Widow 打鬥場面 + Happy 喪打才打暈一個:

Scarlett Witch 變 Avengers 戲份:

The Wasp 打鬥場面:

Falcon 專屬戲份:

Winter Soldier 打 Captain 戲份:

Gamora vs Nebula 姊妹大激鬥( 沒有配樂的,更震撼 ): ​

MCU 電視劇主題曲友情客串:

《 Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. 》有 Bear McCreary 製作的主題曲:

別忘了還有《 Agent Carter 》,Christopher Lennertz 主理:

John Paesano 為《 Marvel’s Daredevil 》製作的片頭曲:

Sean Callery 為《 Jessica Jones 》的配樂,更為他得到了 2016 年艾美獎最佳原創主題曲:

Adrian Younge 和 Ali Shaheed Muhammad 主理的《 Marvel's Luke Cage 》片頭曲:

《 Iron Fist 》第一季的片頭曲,由 Trevor Morris 製作:

《 復仇者聯盟 4:終局之戰 》就快上映了!好緊張!好興奮!

