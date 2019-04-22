你邊日睇 Endgame？Marvel MCU 超級英雄主題曲大巡禮

Marvel Studios 的 MCU（ Marvel Cinematic Universe ）系列電影面世十年，迎來第一個「 小終結 」—— 也為這個共 22 套「 Avengers Arc 」電影劃上句號的《 復仇者聯盟 4：終局之戰 》（ Avengers: Endgame ）將香港時間今周三（ 24 日 ）正式上映！在今個復活節假期最後一天，我們和大家做一個回顧 —— Marvel 超級英雄主題曲回顧！

計《 Avengers: Endgame 》在內，Marvel Studios 所拍的 MCU （ Marvel Cinematic Universe ）共 22 套，作主打的超級英雄主角有十個（ Guardians of the Galaxy 作一個單位吧好嗎？），當中都有屬於他／她們的主題曲、出場曲，現在一於和大家逐首聽，為《 復仇者聯盟 4：終局之戰 》再熱身！

先說明一下，以下的樂章都是配樂（ Score ）的一部分，是管弦樂式的。

2008 年的《 鐵甲奇俠 》（ Iron Man ）無容置疑是整個 MCU 的開端，當時找來了伊朗裔作曲家 Ramin Djawadi 主理配樂：

同場加映：

當時《 鐵甲奇俠 》 上映後，大家都會再想起英國搖滾樂隊 Black Sabbath 於 1970 年專輯中的一首〈 Iron Man 〉：

瑞典樂隊 The Cardigans 也翻唱 Black Sabbath 的〈 Iron Man 〉呢！

Alan Silvestri 除了主理《 美國隊長：復仇者先鋒 》（ Captain America: The First Avenger ）外，《 復仇者聯盟 》（ The Avengers ）、《 復仇者聯盟 3：無限之戰 》（ Avengers: Infinity War ）and《 Avengers: Endgame 》也是由他負責：

《 新變形俠醫 》（ The Incredible Hulk ）由 Craig Armstrong 主理的 OST 及主題曲：

《 雷神奇俠 》（ Thor ）由 Patrick Doyle 製作：

《 銀河守護隊 》（ Guardians of the Galaxy ）的主題配樂是 Tyler Bates 的作品：

好吧好吧，就讓大家都重溫《 Guardians of the Galaxy vol.2 》的有趣 mv 〈 Guardians Inferno 〉 吧：

回正題，Christophe Beck 的《 蟻俠 》（ Ant-Man ）主題曲：

《 奇異博士 》（ Doctor Strange ）呢？ 有 Michael Giacchino 主理配樂：

Michael Giacchino 也同時是《 蜘蛛俠：強勢回歸 》（ Spider-Man: Homecoming ）的配樂：

我知我知，作為 2002 年「初回」《 Spider-Man 》電影迷，一定對這配樂有更深印象：

又或者，聽聽 Ramones 唱的「 punk rock 版 」friendly neighbourhood Spider-Man 啦！

聽完蜘蛛仔聽大黑貓吧，有瑞典作曲家 Ludwig Göransson 的《 黑豹 》（ Black Panther ）主題曲：

Pinar Toprak 的《 Marvel 隊長 》（ Captain Marvel ）：

《 Captain Marvel 》戲中用了很多 grunge 音樂，雖然不知為何要在片尾曲用上 Hole 的〈 Celebrity Skin 〉，but anyway…

嗯，看似忽略了其他在 MCU 中的英雄角色，不緊，即使沒有主題曲配樂，也有他／她們的經典場面，大家聽完歌，也重溫這些片段吧。

Black Widow 打鬥場面 ＋ Happy 喪打才打暈一個：

Scarlett Witch 變 Avengers 戲份：

The Wasp 打鬥場面：

Falcon 專屬戲份：

Winter Soldier 打 Captain 戲份：

Gamora vs Nebula 姊妹大激鬥（ 沒有配樂的，更震撼 ）： ​

MCU 電視劇主題曲友情客串：

《 Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. 》有 Bear McCreary 製作的主題曲：

別忘了還有《 Agent Carter 》，Christopher Lennertz 主理：

John Paesano 為《 Marvel’s Daredevil 》製作的片頭曲：

Sean Callery 為《 Jessica Jones 》的配樂，更為他得到了 2016 年艾美獎最佳原創主題曲：

Adrian Younge 和 Ali Shaheed Muhammad 主理的《 Marvel's Luke Cage 》片頭曲：

《 Iron Fist 》第一季的片頭曲，由 Trevor Morris 製作：

《 復仇者聯盟 4：終局之戰 》就快上映了！好緊張！好興奮！

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