Serrini 邪童謠：咪理我底牌係點 啲歌「邪」到你就掂！

Serrini 在 2012 年推出歌曲《 蘇菲亞的波霸珍珠奶茶 》，有趣絕核的歌詞令原是二人組（ Serruria ＋ Wini ）的 Serrini 得到樂迷的注視。幾年過去，Serrini 變成一個人，但創意靈感未有減卻過，更於 2017 年迎來專輯《 Don’t Text Him 》道盡女生的愛情價值觀；來到 2019 年，Serrini 一反「 文青 look 」而要「 邪 」氣上身，成為《 邪童謠 》的妖歌姬！（ 攝影：Moment Hung ）

訪談的地方，選擇了香港電音人、音樂監製 Alok 的 studio，因為，Serrini 的全新專輯《 邪童謠 》的編曲與監製正是由 Alok 主理，Alok 早於 Serrini 的《 Don’t Text Him 》就為〈 溝晒啲仔 〉混音，之後兩人談起新專輯，就一拍即合。「 張碟我哋吹水吹出嚟㗎咋！ 」Serrini 笑道。

Serrini 和 Alok 的合作，為樂迷帶來一個不同風格的 Serrini（ 攝：Moment Hung ）

「 一個女仔大到一個位，就會想做一個 strong independent （強勢自主 ），除咗矯情咁講 don’t text him 唔好『 中 』個頭埋去之外，都要有番一個老母角色嘅心境去平衡一下。咁《 Don’t Text Him 》之後個 timing 同心態都準備好喇，就當然唔好再等啦，做啦！」雖然《 邪童謠 》的計劃都好像拖了年多，但 Serrini 和 Alok 的合作很順暢，歌，也很快出到完成品了。

那為何要叫作《 邪童謠 》呢？「 懶型呀！成日啲人講咩童話故事吖嘛，我要型啲，就反（ Anti- ）童話啊，咁咪更吸引人囉！《 令人驚慄的格林童話 》全港 OL 都睇過啦呢本書啦，就係呢個感覺，有反差吖嘛，咁的確我自己係鐘意有反差嘅嘢。 」Serrini 說。Alok 打個趣：「 係啦！傾呢張專輯我哋都係喺啲文青 cafe 度傾哈哈！ 喺界限街！」

新專輯雖然玩「 邪 」，但其實都不離女生角度出發去看世界：「 咁我係女仔吖嘛！啲歌都係寫我嘅睇法。我唔係好理其他人點睇，我只會講你哋唔會睇到我個底牌係點，因為咁樣到時我掟晒啲底牌出嚟你哋都唔知吖嘛呵呵呵。我成日諗，係咪好多人都想要啲型啲嘅廣東歌呢，我啲歌有啲新鮮感嘅，令好多海外華人都會 like，我叫做開到度門俾人睇到更多新嘅嘢。 」

Serrini 一直都自言自己在香港音樂界走一條獨特的路：「 你話我好 indie 咩，又只係好邊緣嘅 indie；主流？我又唔係好夾佢哋。所以你問我我啲歌吸唔吸引到歌迷，我唔理呢啲囉，我只係唱出我自己嘅睇法。因為只有我講出自己故事先會去 inspire 到人哋講自己故事，你專登代入人哋個角度去講，只會係玩同俾人覺得虛偽。其他嘅音樂，我都會 pay respect，因為，都有佢哋存在嘅價值，就算大媽唱歌都係啦，係用嚟填補麻甩叔叔嘅心靈空虛。 」

《 邪童謠 》的第一首歌是〈 成為 〉，Serrini 和 Alok 都覺得是專輯中最「 pop 味濃 」的一首：「 其實我哋一開始係寫咗〈 灰黛 〉、〈 艷后 〉先，想 over the top 咁去玩 dark 嘢，〈 成為 〉係之後先加上去，其實原先我好想翻玩一首舊歌〈 Mr Sandman 〉，詞我都改埋，但因為後來版權問題做唔到，咁我就攞首歌好 pop 嘅 beat 但 dark pop 嘅 feel 去做，依家個個都要 dark pop 、暗黑華麗好似零舍特別咁哈哈。〈 成為 〉我寫咗詞三日就去錄喇，夠 pop 吖嘛，放第一首啦。」

Serrini - 成長 / Becoming：摧毀舊我、蛻變成蝶

那 Serrini 又是怎樣為歌曲去找靈感呢？「 其實我初時寫緊啲 character 出嚟，以〈 海妖 〉為例嘅話，咁我本身好鍾意美人魚、Ursula ，但唔一定係迪士尼嗰個，都可以係 《 Pirates of Carribbean 》 啲美人魚嘛，我就同 Alok 講我要美人魚囉呵呵呵呵呵呵！」 Alok 笑說：「 再加邪 beat 就係架喇！」

Serrini 的《 邪童謠 》可能是 Serrini 隨心的作品，但對編曲的 Alok 來說就是一個「 冒險 」，因為這是他第一次做這樣專輯：「 對我嚟講好大挑戰，我未試過咁樣去做，之前都係喺既有嘅嘢加其他嘢上去，今次同 Serrini 合作係我加啲佢又改啲，佢加啲我又改啲咁。同真係要好嚴謹呀！（笑）」Alok 在今次編曲上用很重的 bass，不怎麼人性化；雖然音樂上他想再簡約點，但已經和之前很多 layer 的種類很不同。「 今次都係我第一次用電音配到廣東歌詞上的製作，好新鮮，一開始只係有個 beat 同 chord，Serrini 就寫詞。」Alok 再道。「 所以佢唔知我寫咗乜嘢㗎！」Serrini 笑言。

Alok 這一次為 Serrini 專輯《 邪童謠 》編曲，自言是一個挑戰（ 攝：Moment Hung ）

專輯主題曲《 邪童謠 》則是一首純音樂樂章，但其實是用來作為一個過場，再讓大家感受專輯中風格有點不同的歌曲〈 靜謐神林 〉，那是一首很森林很夢幻感覺的歌，Serrini 說：「 我就係想整到好似睇緊魔戒咁嘅歌。」（ 扭耳仔稍後會再介紹這一首曲目，大家敬請留意！ ）

Serrini 都是這個樣子最開心 XDD（ 攝：Moment Hung ）

談到即將舉行的演唱會「 《 Serrini 的童話世界 》the Concert of 2019! 」，Serrini 最高興是可以在麥花臣場館和歌迷一起大玩特玩：「 我有啲 VVIP 歌迷，要喺最前排聽，好呀，到時個台會整到要過紅海咁，我到時唔會俾 VVIP 佢哋入場住，會之後喺後台推佢哋出嚟，等大家可以公開羞辱佢哋哈哈哈哈哈！」大家想看這個「 紅海傳奇 」就要準時入場了。

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