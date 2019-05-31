【Fest 出去】Wake Up Fest 覺醒音樂祭 ：十年青春 成就嘉義光榮

扭耳仔帶大家「 Fest出去 」，看海外音樂節。要寫 Wake up 覺醒音樂祭很難，一隊創意澎湃，每年都在進步的主辦單位，當初由一班17歲的學生發起，十年過後成為台灣指標性和參與人數最多的音樂節。Wake Up 無論在選團、視覺設計、整個活覺的企劃，都帶動著潮流，而且非常玩味和貼地，更帶領年青人「回嘉」發展。從一個台灣的音樂節，看到一個未來。

第一屆 Wake up 音樂祭的海報，當然圖中的海外大團，全部沒有在 line up 之上。( 圖片來源：覺醒音樂祭 Facebook )

2009年時，由嘉義的各校高中生聯校舉辦的音樂活動，由各校派代表出席，最初取名為「起來音樂祭」，是免費入場的音樂節。第一屆只有一萬台幣的資金 (約 2500港元 )，其他就要靠學生去找民間企業的贊助，第一屆最大的贊助商竟然是嘉義的地藏王庵。

2010年 第二屆 Wake Up 音樂祭團隊合照，成員大多是學生，在車房設置臨時辦公室，舞台的背景也是畫的。 ( 圖片來源： 覺醒音樂祭 Facebook )

第二屆因大部份幹真要上大學，餘下的成員 顏廷憲 成為了旗手，十年之後，他名為 嘉義覺醒音樂祭 、 Wake Up Art 、台北覺醒大暖祭、嘉義第一間 Livehouse 「 傲頭厝 」的創辦人。Wake Up 更在台北開設了辦公室，從南到北，影響整個台灣音樂產業的發展。Wake Up 到底有多吸引？

手畫的舞台背景。 (圖片來源：Facebook 截圖 )

Wake Up 2012 遇上了大雨，帆布鋪在草地上，大家可如常地 mosh (圖片來源： Facebook 截圖)

筆者當年在 Wake Up 2015 的經歷，快速了解整場音樂節：

視覺完善伸延主題 Wake Up 網絡掘起

由2014年開始，Wake Up 開始有較完善的品牌視覺主題，亦是整個音樂節的轉捩點。

每年的 Wake Up Fest 覺醒音樂祭 都有獨有的視覺主題，從宣傳前期到音樂節的週邊，都貫徹著同一風格的視覺元素。

將潮流、藝術、設計的影響力帶到音樂節的行銷企劃之中，在日本的 Fuji Rock 及香港的 Clockenflap 同樣的思考，但 Wake Up 在對潮流觸覺和玩味的掌握，細節上較為優勝，可能基於主辦單位的成員大多是二十多歲的青年。玩味多於計算下的創作，令 Wake Up 在社交網絡上非常搶眼。

以下圖集是對歷年(2015 -2019) Wake Up的視覺主題的簡介：

2018 Wake Up 的動畫宣傳片 ，就算未公布 line up 足以令人血脈沸騰：

特色選團不盲追國際大團 量力而為的前進

Wake Up 覺醒音樂祭 每年都有話題性十足的演出單位，當中包括 鬍鬚女、AV 女優 小島南 及 紗倉真菜 、 前 AV 女優 麻美由真、前男優 東尼大木 。

這是我們第一個參加的音樂節，Wake Up 和其他音樂節不同的地方，是他們會將一些比較重點的單位，分布在全日，不會只集中在夜晚，促使樂迷要早點進場。 Soft (樂隊 雞蛋蒸肉餅 主音)

以家鄉嘉義為起點的 Wake Up 覺醒音樂節，每年都會邀請成長自嘉義的音樂人「回嘉」演出，而且整個音樂節以本土的樂隊為基根，及從二三線的外國樂隊著手，從不盲目追求演出費高昂的表演單位，反而是從「話題性」和玩味才是最重要。

2015年時，於日本爆紅的鬍鬚女，他反差感極強的打扮，以金屬唱腔演譯可愛的日本歌，雖然音樂性的成份不重，但消息一發布就得到瘋傳。往後幾年，現役AV女優與暗黑周杰倫 (東尼大木) 的來襲，同樣令音樂節的注目度大幅增加。

初年 Wake Up ( 2011 - 2014 年 )的 line up ，樂隊 P!SCO 、 火燒島 、大象體操 、 八十八芭樂籽 都是多年來積極參與的台灣單位。在 2014 開始，更多的外隊參戰。 (圖片來源： wake up 覺醒音樂節 Facebook )

最記得 Wake Up 有一個樂隊大飯堂，所有演出單位都會在同一個空間進餐和喝酒，是其他音樂節很少見！ Hanz ( 前話梅鹿成員 ， 現為 TYNT 成員)

以往的 Wake Up ( 第四至九屆 ) 音樂節在嘉義文化創意產業園區舉行，場地主要分為場內和場外的部份，除了最大的兩個台，其餘的場外部份都是免費開放給觀眾，包括新手樂隊的舞台、地攤、週邊攤位、小食檔等，讓更多人要可以投入這個嘉義的盛事。

在藝術園區進行音樂節的好處，區內有很多小建築，持手帶的參加者可進入室內的舞台看演出，大眾也可以在戶外的免費區域參加盛事。 (圖片來源： wake up 覺醒音樂節 Facebook )

同場亦有場館會作放映以及展覽，令整個音樂節的內容更豐富，亦讓樂迷站到累透時有地方回一回氣。今年 Wake Up 十週年，移師更大的 嘉義市港坪運動公園 舉行，全場都是戶外的區域，加上七月正值雨季 (之前的經驗，試過大雨到不能去另一邊台)，對主辦方是一個新的「台燈聲」挑戰，對參加者來說，無所謂喇！都是玩得這樣開心！

我們對於Wake up festival 美食攤位特別流連忘返，幾排台灣特色小食、手作、專門音樂節營運的日本漢堡包攤位，同同行的樂隊互相分享美食係一個好好的回憶。 Jacey ( 樂隊 Instinct of Sight 主音 )

在七月雨季舉行戶外音樂節，無論主辦方和參加者，都要做好防水準備。( 圖片來源： Meeting people is (not) easy )

良心的售後服務 告白Wake Up音樂祭

Wake Up 覺醒音樂節開設了告白專頁，讓在音樂節巧遇的人再次相遇。( 告白 Wake Up 音樂祭 Facebook 截圖 )

當來自全台灣的青年，甚至來自香港、日本、中國大陸的樂迷，都集中嘉義市。從舞台放射的燈光、在 mosh pit 一下的碰撞、在雨中伸出來傘，令你看到他，但三日 wake up 後，各自回歸日常生活，當你一覺醒來發現......想念他的氣味及與你相同的音樂品味，就可以上「告白Wake Up 」專頁匿名留言，希望能找到當日讓你「情感覺醒」的人。

以下精選一些心動的故事，讓大家欣賞：

Wake up 團隊狀大 向台北進發重塑「野台開唱」故地

Wake up 團體在台北「 野台開唱 」故地 花博公園，舉行 Waem up 大暖祭。

曾經是台灣最大型音樂節 「 野台開唱 」，自 2013 年停辦之後，台北一直缺乏一個指標性的大型戶外音樂節 ( 期間舉行過一年「 T Fest 」，但沒有後續。) 在過去的一月， Wake Up 團隊在野台故地 花博公園，舉行 覺醒大暖祭，讓樂迷在台北冬天，給人們群聚包圍暖一暖身。

花博公園鄰近臺北松山機場，樂隊演出時不時有飛機在舞台上方或後方的天空經過，猶如當年香港九龍城，飛機就在頭頂的場境。第一屆的 Warm Up 舞台不及當年 野台的多，亦沒有國際大團撐場，但仍保持 Wake up 團隊的初衷，從本地樂團出發，再慢慢擴大，在主題和宣傳上保持著玩味和貼地的感覺。

今年未開幕 先賣未來盲鳥票

主辦方會在今年 Wake 舉行前一個多月，開售「極限量」平價的未年預售票，今年未開，下年的預售票已完售。( 圖片來源：覺醒音樂節 Facebook )

這是一個全球音樂節的創舉嗎？當其他主辦方，還擔心該年的售票情況時， Wake up 的團體就在今年活動開始前一個多月的時間，限量開售下一年的預售開票，讓忠實支持者以相宜的價錢，繼續支持 Wake up。當今年 Wake up 完結後，主辦方亦會立即公布下年第一波的演出單位，一個會讓樂迷期待的名字。

Wake up 團隊就如當年的口號「覺醒未來」，總是在看未來，也許這就是台灣給年青人看到的東西。