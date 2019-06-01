【怪獸之王】哥斯拉叫聲的製成？軍國配樂家 伊福部昭 的實驗

隨著《哥斯拉 II 怪獸之王 》上映，由特攝到 CG 電影，哥斯拉的咆哮足足叫了 65年！在當年還未有電腦技術的年代，如何製作大怪獸叫聲？到最新一集史上最大的哥斯拉叫聲，竟然用了知名搖滾樂隊的現場作聲音取樣！還是如網民開的玩笑，用了大家踩到 Lego 的叫聲？ ( 哈 )

1954 年哥斯拉電影《哥斯拉》的海報。 ( 圖片來源：維基百科 )

1954 年，日本的東寶株式會社製作一套名為《 哥斯拉 》的電影，當中怪獸主角的名字以猩猩 ( gorira ) 和鯨魚 ( kujira ) 的日文拼音結合，成為了哥斯拉 ( Godzilla )，當然在哥斯拉出現前，西方亦有荷里活的《金剛》及法國導演 Eugène Lourié拍攝的怪獸電影原子怪獸電影，初代導演 本多豬四郎 和特攝總監 圓谷英二 ，亦坦言受前者的影響。

該電影的配樂家 伊福部昭 ，則是一個深受古典樂影響，因為幼時聽了斯特拉文斯基的《春之祭》而自學成為作曲家。在《 哥斯拉 》出現之前，伊福部昭 的作品，充滿了民族及軍國主義的氣息，以下是他當年的作品 士兵的序楽 （兵士の序楽1944年） ：

配樂家 伊福部昭 重民族和戰爭感的配樂作品，甚至有樂迷形容他是最先玩金屬音樂的人。 ( 圖片來源： 維基百科 )

日本的災難和特攝電影，某程度上是一種對國民的教育，讓他們有一種心理準備，在大災難之下如何求存及共渡難關。二戰期間，美軍在日本長崎和廣島投下了原子彈，種下了日本人對核子根深蒂固的恐懼，《 哥斯拉 》正是這種恐懼的實體投射。 伊福部昭 在構思這隻大怪獸的叫聲，正正用了人類最恐懼的聲音「用壓力刮出來的尖聲」，他利用熟悉的古典樂器 低音大提琴，並帶上塗有樹脂的皮手套，與琴弦產生摩擦，成了這種高音而富迴響的叫聲。

歷年 哥斯拉 叫聲回顧：

在過去的60年，聲音特效員嘗試用動物叫聲混音製作《 哥斯拉 》叫聲，但這亦未能超越元祖的神髓。在最新電影系列 2014 荷里版 哥斯拉(日本東寶亦有參與企劃) ，電影團隊沒有完整公開製作方法，但也透露了一些取樣的聲音，例如生鏽的車門的刮聲，用不同方法摩擦 tom-tom 筒鼓，以及最令人驚喜的是用了著名搖滾樂隊 Rolling Stone 的音樂會中，現場樂迷叫聲與大型建築物產生的巨大迴響，作為根底，經常電腦混音之後成為今集哥斯拉浩瀚的叫聲。隨帶一提，今集《 哥斯拉 II 怪獸之王 》，三頭龍 基多拉的叫聲，是參考日本昭和年代的電話鈴聲~

2014 年的哥斯拉叫聲 用了 The Rolling Stones 的樂迷叫聲作取樣。 ( 圖片來源： Getty Image )

與準備入場的筆者，—齊重溫 伊福部昭 為《哥斯拉》所寫的主題音樂：