龍舟鼓怎樣打？資深搖滾鼓手 阿勳 同你拆解！

夾過無數樂隊，在各大型音樂會亦會見到他打鼓！Sensi Lion 鼓手阿勳 早幾年開始接觸龍舟運動，隊友見他打開鼓，自然成為了龍舟鼓手。原來打鼓邊會被DQ，仲有好多口令要跟！一齊跟阿勳學打龍舟鼓。

最初是怎樣接觸龍舟運動？

阿勳： 起初是因為一些飲酒的朋友介紹，他們已經有有幾年划龍舟的經驗，他們便問我有沒有興趣，我便一口答應了。他們更開玩笑說：「你本身打開鼓，不如你上去打(龍舟鼓)！」

因為龍舟鼓手，本身體重一定要輕，而且節奏不可以錯，我達到了這個標準。打龍舟鼓，一定要先學划，你一定要知那個速度是什麼 flow。太快就會過人體極限，他們會划到死！第一年參與時，我同時學划和打鼓，最終因他們沒有鼓手，由我上去打。

阿勳做龍舟鼓手之前，必先要學識做扒手，了解當中的節奏。 ( 圖片來源：受訪者提供 )

怎樣去理解龍舟鼓的節奏？ 有一個 bpm 的嗎？

其實整段過程有快慢，不是同一個 bpm 去到尾，由其是開始的部份，每一隊都有不同做法。開始時是最關鍵，像汽車起動一到三檔的過程。

例如我們的隊伍的模式之前是 三漿、五漿、十五漿，你打落鼓的手勢，應該要與落漿同步，鼓聲亦稍為慢少少，所以領導整隊的人不只是鼓手，是頭三排的扒手，他們是相對較好的選手，六個人之間要有強烈默契，基本上鼓手就是和他們夾。( 像鼓手與主音的關係？) 很難形容是怎樣。

如果用玩搖滾音樂的節奏去打，扒手應該會死掉：

平時打鼓， bass 手望著你的時候，可能是因為好好feel，但划龍舟時，隊友望住你，就應該是出了事！ 鼓手阿勳

阿勳： 三漿、五漿、十五漿，頭三漿是勁慢，不過要去到最大力，才起到步。五漿就開始加速，十五漿是最快速度，整個比賽最痴線的一段，不過現在我們改為了五漿、十漿、十漿，最初的五漿力度要大到臀部離開位，之後兩部份十漿是快一些。過了起步之後，就會用「 ready-and-reach 」的節奏，就是最後 80 漿會用到，三個字的讀音，就是三下漿的速度。

有些特別情況，例如「 power call 」，當靠近對手要過 他們頭時，就會叫「 power up」，那十多漿會比平常大力和快一些。還有鼓手見到落漿不齊整時，或者力度不一時，會大叫「 timing 」，重整節奏。

除了前排的幾個，第四排之後的扒手很難聽到鼓聲，因為比賽時有多隊的鼓「呯呤嘭唥」同時在打，後排的扒手只能用視覺去跟。 ( 類似管弦樂隊的指揮？ ) 係呀！龍舟鼓手就像指揮，而指揮不是直正「完全控制」整個樂團，你明白當中的交流。

前三排的扒手，他們的狀態會比較穩定，亦會有一些口令，告訴給鼓手去調整節奏，例如「up 1」是加快少少，「down 1」是太快要慢少少，他們會大叫到沙啞，而鼓手又要好明顯做到節奏的轉變和分別。