【逃犯修例】快過上彈 香港 rappers 齊出新作開火

撰文：熊文浩
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沒有子彈，只有嘴炮，本地 rappers 極速出新歌，平均每日都有一首，向逃犯修例開火！
6 月 9 號 大遊行前，音樂人呼喚大家上街：
Arho Sunny - 逃！【逃犯條例】
你逃避 你放棄 企出嚟 侵犯你嘅權利 都可以唔理 一條惡法 瞓醒好快就忘記 有例子你睇 呢個城市 最尾 會死
bun nub - 反送中
我港有個力場未嘗恐懼任何風暴 即他面對所謂白色恐怖的風暴
SUN HANG SPACE - 香港人之役
失去法治 就用人治 取而代之 思想被誰終止 雙手又受誰指使
Taylor@Whynoah - 19.69
追求人權嘅人民 捍衛人性嘅靈魂 唔係人云亦云 面對不公唔會容忍
TheScreamer - 送林鄭中呀 (Prod.SLY)
你無視既係民意 你質疑既係民智 用全香港做人質 仲覺得盡左人事
6 月 9 號 103 萬群眾上街，晚上發生警民衝突，民陣呼籲 6 月 12 日 圍堵立法會：
bun nub - 救香港
喂 等等仲未完結 一切都仲未完結 呢個城市仲需要我地最後一次團結
Kenneth Tarzan - 香港真美好
用下你個豬腦諗 將來出事你都奶「係」 你班呀叔仲咪諗住合法叫雞
SADBOY Judy - *6.12無題 (突發)
邊個先係暴徒 邊個先最恐怖 如今惡棍當道 七百萬人群當中 只有百萬人哀悼
6 月 12 日 大量示威者圍堵立法會，佔領鄰近的馬路，警方約發射了超過150枚催淚彈、數發橡膠子彈及20發布袋彈，驅散人群，多名示威者受傷：
Lukeyboy - 香港死左( prod. Noah Cuz & Malik Elijah )
睇下天氣變成狂風暴雨 你唸緊警力部署 香港人落曬賭注 想保留呢個島嶼
" Mad9utz - 612 "
Bang 開槍聲 所有人都後褪 觸目的一刻令所有人都嚇親
Gordon Flanders - HK69
世界上最可怕既事就係無知 因為無知嘅人永遠唔會知乜嘢係良知
政府暫停 6月 13 及 14 號的立法會會議，大律師公會再促撤草案，港股挫480點 ，教協發動本周全港罷課。特首林鄭月娥在訪問中落淚，堅決不會撤回修例：
Chris Levin - Fuck The Police
針「L」對我因為我係後生仔 俾人打完條街都重係我洗
2019 香港反送中 ( Feat.林鄭月娥 ) Remix by JNYBeatz
心虛 賣港 心虛 賣港 心虛 賣港 心虛 賣港 心虛 賣港 心虛 賣港